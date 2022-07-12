Kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başladı. Bayramın son günü 12 Temmuz’da idrak ediliyor. Pek çok kişi bayram tatilinin kaç gün süreceğini, işbaşı yapılacak olan tarihin hangisi olduğu araştırılıyor. Peki, kurban bayramı tatili bitti mi?

Kurban bayramı tatili bitti mi? Bayram tatili ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran’da gerçekleşen kabine toplantısının ardından bayram tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Bayram 9-12 Temmuz’da ilan edilirken tatile 13-14-15 Temmuz ve hafta sonları da eklendi. Kamu kurum ve kuruluşları 18 Temmuz’da işbaşı yapacak. Özel şirketlerde çalışanlar ve bayramda 9 gün tatil yapmayacak olanlar ise 13 Temmuz Çarşamba günü çalışmaya başlayacak.