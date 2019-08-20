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Kurban Bayramı sonrası çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi Ulaşım ve Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından mahallelerdeki tüm çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte edildi.

20 Ağustos 2019 Salı 11:39
Kurban Bayramı sonrası çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi Ulaşım ve Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından mahallelerdeki tüm çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte edildi.


Ulaşım ve Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Kurban bayramı sonrası çöplere atılan atıkların kötü koku ve çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için ilçe genelinde tüm mahallelerde bulunan konteynerleri yıkayarak, bakteri öldürücü ve koku giderici antibakteriyel ilaçlarla temizledi. Ekipler tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik hizmetinin yanı sıra kurban bayramında kesilen kurbanların deri ve sakatatlarının çevreye verdiği koku nedeniyle vatandaşların rahatsızlık yaşamamaları için çöp konteynerlerine yönelik özel bir çalışma yapıldı.


Halkın sağlığı ve çevre temizliğinin en hassas konulardan biri olduğunu belirten Başkan Mehmet Tutal, “Tüm cadde ve sokaklarımızda temizlik çalışmalarımız devam ederken, periyodik olarak gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik işlerine ara vermedik. Kurban bayramında kesilen kurbanların deri ve sakatatlarının çevreye verdiği koku nedeniyle vatandaşların rahatsızlık yaşamamaları için çöp konteynerlerine yönelik özel bir çalışma yapıldı. İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, dezenfekte işlemi ile kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçiyor. Bu çalışma ile sadece konteynerlerin temizliği değil, şehir içinde çeşitli atıklardan kaynaklanan kirli noktalarda da bu dezenfekte işlemi sağlanıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:39
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