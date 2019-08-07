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Kurban bayramı öncesi ’Kist Hidatik’ hastalığı uyarısı

Emet Dr.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:25
Kurban bayramı öncesi ’Kist Hidatik’ hastalığı uyarısı

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi tarafından, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların hastalıklı doku ve organlarının çevreye atılmasının, hayati risk oluşturan Kist Hidatik hastalığına neden olabileceği bildirildi.


Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, "Kist Hidatik"in Türkiye’deki önemli paraziter hastalıklardan biri olduğunu söyledi.


En çok karaciğer ve akciğeri etkileyen hastalığın insanlarda ve koyunlarda daha çok görüldüğünü belirten Kara, bulaşma zincirinin ise köpeklerin dışkısıyla başladığını anlattı. Dışarıya atılan organlardaki parazit yumurtalarının bulaştığı otları yiyen koyunların akciğer ve karaciğerinde kistler oluştuğunu vurgulayan Rukiye Kara, rastgele atılan hastalıklı doku ve organların köpeklerce yenilmesinin de büyük risk oluşturduğunu kaydetti.


’’Bu hastalık Akciğerde hayati risk oluşturuyor’’


Sebze ve meyvelere köpeklerin dışkısı temas ettiğinde paraziter yumurta oluştuğunu belirten Başhekim Rukiye Kara,


"Çiğ yenilen ot, sebze ve meyveleri insanlar tarafından tüketilmesiyle hastalık ortaya çıkıyor. Bu, akciğerde hayati tehlike oluşturan bir hastalık. Akciğerde kist tespit edildiğinde çözümü ameliyattır. Toplum sağlığı açısından bu konuda önlem almamız şart. Yayılmasında, köpek ve koyun zincirini kırmamız lazım. Yemediğimiz kistli sakatatları hayvanlara vermememiz gerekir. Tespit ettiğimiz kistli organları derin yerlere gömerek köpeklerin ulaşamayacağı şekilde yok etmemiz lazım. Aksi durumda hastalıklı dokuları köpeklerin yemesiyle toplum için problem devam etmiş olur. İnsanların bu hastalık hakkında bilinçlenmesi gerekiyor. Hastalıkla mücadele ve korunmada farkındalığın artırılması gereklidir’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:25
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