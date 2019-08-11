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Kurban Bayramı öncesi iki günde 24 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığınca, cuma ve cumartesi günleri yaşanan trafik kazalarında 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi- Tedbir alınan 18 ildeki 20 kaza kara noktasında şu ana kadar ölümlü trafik kazası meydana gelmediği kaydedildi

11 Ağustos 2019 Pazar 15:54
Kurban Bayramı öncesi iki günde 24 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca 9-10 Ağustos'ta trafik kazalarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği, tedbir alınan 18 ildeki 20 kaza kara noktasında şu ana kadar ölümlü trafik kazası meydana gelmediği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, başta otobüs kazaları ile kaza noktalarında can kayıplarını önlemek ve kara yolu trafik akışını sağlamak amacıyla çeşitli tedbirler alındı.

Bu kapsamda, 9-15 Ağustos'ta içişleri bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, emniyet genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının trafik denetimlerine katılması planlandı.

Bayram süresince trafiğin yoğunlaşacağı merkezler başta olmak üzere ülke genelindeki tüm güzergahlarda 116 bin 236 trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapmak üzere görevlendirilen 560 personel, tedbirleri gözden geçirmek ve yerinde denetlemek için görevlendirilen 56 polis başmüfettişi-jandarma müfettişi ile 24 saat esasına göre trafik tedbirleri alındı.

Çocukların aileleri üzerindeki yaptırım etkisi kullanılarak, farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" ve "Hayatı Korumak İçin Kemerin Ses Getirsin" kampanyaları ile tedbirler desteklendi.

- "Bayram sevinci hüzne dönüşmesin"

Açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesi bayram trafiğinin ilk iki günü olan cuma ve cumartesi günlerinde trafik kazalarında toplamda 24 kişi yaşamını yitirdi.

Tedbir alınan 18 ildeki 20 kaza kara noktasında şu ana kadar ölümlü trafik kazası meydana gelmedi.

Vatandaşların bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi ve can kayıplarının yaşanmaması için trafik tedbirlerinin yanında vatandaşların bazı uyarıları dikkate alması gerekiyor.

Seyahat planlamasının, nerede mola verileceği ve trafik yoğunluğunun artacağı tarihler gözetilerek yapılması önem taşıyor.

Kazaların en çok, varış yerine yakın mesafelerde meydana geldiği dikkate alınarak, bu noktalara yaklaşıldığında yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması, iki saatte bir 10 dakika mola verilmesi, aşırı hız yapılmaması, takip mesafesine uyulması, yol kenarlarında ve tesis girişlerinde park veya duraklama yapılmaması gibi kurallara titizlik gösterilmesi gerekiyor.

Yolcuların, otobüsler dahil araca bindikleri andan itibaren emniyet kemeri takmaları, "Kırmızı Düdük" ve "Emniyet Kemerin Ses Getirsin" kampanyası çerçevesinde aşırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanmama ve yayaya yol verme konularında çocukların uyarılarını dikkate almaları öneriliyor.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 15:54
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. kaza
  3. Kurban Bayramı
  4. trafik

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