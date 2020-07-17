Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?
Kurban Bayramı tarihi, pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı ile ilgili son günlerde en fazla merak edilen konuların başında kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı sorusu geliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak? işte ayrıntılar...
Kurban Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;
31 Temmuz Cuma (Kurban Bayramı 1.Gün)
1 Ağustos Cumartesi (Kurban Bayramı 1.Gün)
2 Ağustos Pazar (Kurban Bayramı 1.Gün)
3 Ağustos Pazartesi (Kurban Bayramı 1.Gün)
Kurban bayramı'nda kaç gün tatil olacak?
Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.