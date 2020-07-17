Kurban Bayramı tarihi, pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı ile ilgili son günlerde en fazla merak edilen konuların başında kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı sorusu geliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak? işte ayrıntılar...