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İSLAM

Kurban Bayramı ne zaman? | Kurban Bayramı 2020

Kurban Bayramı ne zaman? Ramazan ayıyla birlikte pek çok vatandaş kurban bayramının da ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Vatandaşlar "Kurban bayramı ne zaman?" , "Kurban bayramı hangi güne denk geliyor?" , "Kurban bayramı tatili kaç gün?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Kurban Bayramı 2020…

2020-04-27 15:50:00 -
Kurban Bayramı ne zaman? | Kurban Bayramı 2020

Mübarek ramazan ayı tüm bereketiyle geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle toplu iftarlar, aile iftarları olmasa da ramazan huzur dolu atmosferini yaymaya devam ediyor. Pek çok kişi kurban bayramının da ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. İşte, detaylar. 

Kurban Bayramı ne zaman? | Kurban Bayramı 2020

Milyonlarca kişi kurban bayramının hangi güne denk geleceğini merak ediyor.

30 Temmuz Perşembe Arefe

31 Temmuz Cuma 1. Gün

1 Ağustos Cumartesi 2. Gün

2 Ağustos Pazar 3. Gün

3 Ağustos Pazartesi 4. Gün 

Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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