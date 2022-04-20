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Aktüel Kurban Bayramı ne zaman hangi gün? 2022 Kurban Bayram tatili kaç gün?
Aktüel

Kurban Bayramı ne zaman hangi gün? 2022 Kurban Bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramında tatil kaç gün? Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü idrak edilmeye başladı. On bir ayın Sultanı olan Ramazan ayının sonlarına doğru ilerlediğimiz şu günlerde 2 Mayıs’ta Ramazan Bayramı idrak edlecek. Aynı zamanda hac ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı tarihi de yine araştırılıyor. Peki 2022 Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı tatil günleri…

Yeniakit Publisher
2022-04-20 11:05:00 - 2022-04-20 11:05:58
Kurban Bayramı ne zaman hangi gün? 2022 Kurban Bayram tatili kaç gün?

Ramazan ayının  sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde hem Ramazan hem de Kurban Bayram tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü idrak edilecek. Kurban ibadetinin yerine getirildiği ve hac ibadetinin yapıldığı Kurban Bayramı ne zaman olduğu internet üzerinden araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı hac kontenjanının 37 bin 770 olduğunu açıkladı. hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren başlayacak olması nedeniyle Kurban Bayramı da yine hem hacı adayları hem de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 2022 Kurban Bayramı tarihi hangi gün? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman 2022?

Kurban Bayramı 2022 yılında Temmuz ayına denk geliyor. 8 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz günü son bulacak. 9 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

2022 Kurban bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

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