Kurban Bayramı ne zaman hangi gün? 2022 Kurban Bayram tatili kaç gün?

Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde hem Ramazan hem de Kurban Bayram tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü idrak edilecek. Kurban ibadetinin yerine getirildiği ve hac ibadetinin yapıldığı Kurban Bayramı ne zaman olduğu internet üzerinden araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı hac kontenjanının 37 bin 770 olduğunu açıkladı. hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren başlayacak olması nedeniyle Kurban Bayramı da yine hem hacı adayları hem de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 2022 Kurban Bayramı tarihi hangi gün? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman 2022?

Kurban Bayramı 2022 yılında Temmuz ayına denk geliyor. 8 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz günü son bulacak. 9 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

2022 Kurban bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı