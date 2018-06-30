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Kurban Bayramı ne zaman?

2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne kadar? Kurban Bayram tatili hangi güne denk geliyor?

30 Haziran 2018 Cumartesi 23:26
Kurban Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı’nın olacağı tarihler:

Arefe günü: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı günü
Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba
Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe
Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı’nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı’nda 9 günlük bir tatil bizi bekliyor olabilir.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 23:26
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