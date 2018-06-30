Kurban Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı’nın olacağı tarihler:

Arefe günü: 20 Ağustos 2018 Pazartesi Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı günü

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı’nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı’nda 9 günlük bir tatil bizi bekliyor olabilir.