Kurban bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramını geride bırakırken sırada bir başka dini bayram olan Kurban Bayramı var... İslam alemi Kurban bayramına kısa bir süre kala Kurban bayramının tarihini araştırmaya başladı. İşte 2021 kurban bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı’nın ne zaman başlayıp ne zaman biteceği son zamanlarda en fazla merak edilen konulardan. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı takvim ile belli oldu.
Kurban bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayram tatilinin de 9 gün olması bekleniyor.
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma