Kurban bayramı ne zaman?
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban kesme ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar senenin ikinci bayramı olan Kurban bayramının ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, 2021 Kurban bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayrmaa sayılı haftalar haldı. Haziran ile birlikte aramalar da sıklaşıyor. Tam tarih konusunda net bilgi almaya çalışanlar Kurban Bayramı ne zaman 2021, hangi güne denk geliyor? Bayram ne zaman? sorularını araştırıyor.
Kurban bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayram tatilinin de 9 gün olması bekleniyor.
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma