Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın geride kalması, gözleri bu kez Kurban Bayrmı'na çevirdi. Hem ibadetlerini yapmak hem de tatil planlarına yön vermek isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın 1. gün tarihini sorguluyor.

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi günüdür. Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma