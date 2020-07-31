Kurban Bayramı kutlanıyor

SAKARYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı namazı, Sakarya, Bartın, Düzce, Karabük, Bolu ve Kocaeli'de belirlenen meydanlarda eda edildi.

Sakarya'da vatandaşlar bayram namazını kılmak için Demokrasi Meydanı'nda hazırlanan alana geldi.

Alan girişinde Sakarya Büyükşehir Belediyesince dezenfektan ve maske dağıtımı yapılırken vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak saf tuttu.

Namaz öncesi Sakarya Müftüsü Hasan Başiş, vatandaşlara vaaz verdi.

Yoğun katılımla kılınan bayram namazında Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de yer aldı.

- Bartın

Bartın'da da vatandaşlar, bayram namazını belirlenen 6 açık alanda sosyal mesafeye uyarak kıldı.

Seccadesini alarak belirlenen alanlara gelen vatandaşlar, maskeyle polis ve din görevlilerinin gözetiminde alanlarda saf tuttu.

Valilik önündeki alana dezenfektan kullanarak giren vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namaz kıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş da burada saf tuttu.

- Düzce

Düzce'de Cedidiye Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek kıldı.

Cami imamı namaza başlamadan önce, "Saflarımızı sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde dolduralım. İbadet esnasında maskelerimizi çıkarmayalım." uyarısında bulundu.

Kurban Bayramı ile ilgili vaaz verilmesinin ardından vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu.

Vatandaşların bazıları namazını cami bahçesinde kıldı.

Bayram namazında Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya da saf tuttu.

- Kocaeli

Kocaeli'de her yaştan vatandaş, seccadeleriyle geldiği camilerde bayram namazını kılmak için sosyal mesafeye uyarak saf tuttu.

Camiye sığmayan cemaat ise avluda belirtilen kurallara uyarak namazını eda etti.



Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar uzaktan bayramlaştı.

- Karabük

Karabük'te vatandaşlar bayram namazını kılmak için meydanlarda hazırlanan alana ve camilere geldi.

Cami ve avluları ile alan girişinde dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı.



Vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak saf tuttu, camilere sığmayanlar ise avlularda namazlarını kıldı.

Namazın ardından vatandaşlar uzaktan bayramlaştı.



- Bolu

Bolu'da vatandaşlar bayram namazını kılmak için hazırlanan alan ve camilere geldi.

Cami ve avluları ile alan girişinde dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı.

Yıldırım Beyazıd Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek kıldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de Yıldırım Beyazıd Camisi'nde namazını eda etti.

Namazın kılınması, hutbenin okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Ümit, vatandaşlarla sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı.



