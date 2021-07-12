Kurban Bayramı kaç gün? Kurban Bayram tatili kaç gün oldu?

2021 Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri belli oldu. 2021’de Kurban Bayramının 1. günü 20 Temmuz'a denk geliyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor. 19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

Kabine toplantısı Kurban Bayram tatili kaç gün?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün önce Diyarbakır’daki programında Kurban Bayramı tatilinin sorulması üzerine, “Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım” ifadelerini kullanmıştı.

Kurban Bayram tatili 9 gün mü 11 gün mü?

Tatilin 9 gün olması için resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününden sonra gelen 16 Temmuz Cuma günün de resmi tatil veya idari izin olarak açıklanması gerekiyor. Yine arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü de tam gün tatil ilan edilirse, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olmuş olacak. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Toplantının 12 Temmuz Pazartesi günü yapılması kararlaştırılırken, toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak.