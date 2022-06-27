Kurban Bayramı kaç gün bayram tatili 9 gün mü oldu?
Bayram tatili 15 Temmuz ile birleşti mi? Kurban bayramı 9,10,11 ve 12 Temmuz’da idrak edilecek. Vatandaşlar sık sık ‘Bayram tatili 9 gün mü?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama geldi. Peki, kurban bayramında kaç gün tatil var? Kurban bayramı tatili kaç gün?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Milyonların merak ettiği bayram tatili konusunda açıklama geldi. Peki, bayram tatili 9 gün mü?
Kurban Bayramı kaç gün bayram tatili 9 gün mü oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak” dedi.