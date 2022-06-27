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Yaşam Kurban Bayramı kaç gün bayram tatili 9 gün mü oldu?
Yaşam

Kurban Bayramı kaç gün bayram tatili 9 gün mü oldu?

Bayram tatili 15 Temmuz ile birleşti mi? Kurban bayramı 9,10,11 ve 12 Temmuz’da idrak edilecek. Vatandaşlar sık sık ‘Bayram tatili 9 gün mü?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama geldi. Peki, kurban bayramında kaç gün tatil var? Kurban bayramı tatili kaç gün?

Yeniakit Publisher
2022-06-27 20:39:00 -
Kurban Bayramı kaç gün bayram tatili 9 gün mü oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Milyonların merak ettiği bayram tatili konusunda açıklama geldi. Peki, bayram tatili 9 gün mü?

Kurban Bayramı kaç gün bayram tatili 9 gün mü oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak” dedi.

 

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