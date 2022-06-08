Bu yıl kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde vatandaşlar ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı ikramiyesi ne kadar oldu ne zaman yatırılacak?

Kurban bayramı ikramiyesine zam yapıldı mı 2022 | Kurban bayramı ikramiyeleri ayın kaçında yatar?

Kurban bayramı ikramiyelerine 2021 yılında artış yapıldı. 2021 yılında ve 2022 ramazan bayramında vatandaşlara 1100 lira ikramiye verildi. Kurban bayramı öncesinde ikramiyelere bir artış yapılması beklentisi var. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bu sebeple kurban bayramı ikramiyelerinin temmuz ayının ilk haftasında ödenmesi bekleniyor. Bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarihe ilişkin açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.