Kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban bayramı öncesinde emekli vatandaşlar “Kurban bayramı ikramiyelerine zam var mı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı ikramiyesi zammı belli oldu mu?

Kurban bayramı ikramiyesine zam var mı? Kurban bayramı ikramiyesi hangi gün yatacak?

Kurban bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaba yatacağı henüz açıklanmadı. İkramiyelerin temmuz ayının ilk haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekliler, ikramiyelere bir zam olup olmayacağını merak ediyor. Ramazan bayramında ikramiyeler 1100 TL olarak yatırıldı. Enflasyon sebebiyle maaşlara bir zam yapılması beklentisi vatandaşlarda oluştu. Kulislerde ise ikramiyelerin 2000 TL’ye çıkartılabileceği, konu hakkında çalışmaların yapıldığı konuşuluyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu sebeple şimdilik netleşmiş bir zam gelişmesi yok.