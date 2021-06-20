Emekli vatandaşların gözü kulağı kurban bayramı ikramiyesinde. 2021 yılında kurban bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Emekli vatandaşlar kurban bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Kurban bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih belli mi?

Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatar?

Kurban bayramı 20 Temmuz Salı, 21 Temmuz Çarşamba, 22 Temmuz Perşembe ve 23 Temmuz Cuma günleri idrak edilecek. 2018’den bu yana 1000 lira olarak ödenen ikramiye 2021 itibariyle 1100 liraya yükseltildi. Kurban bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih resmi olarak açıklanmadı. Ancak ikramiyelerin 5 ile 18 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.