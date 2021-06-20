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Ekonomi Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatar?
Ekonomi

Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatar?

Kurban bayramı ikramiyeleri hangi gün yatacak? 2018’den bu yana her yıl ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere ikramiye yatırılıyor. Ramazan bayramı öncesinde ikramiyeler 1000 liradan 1100 liraya yükseltildi. Emeklilerin gözü kulağı kurban bayramı ikramiyesinde. Peki, kurban bayramı ikramiyeleri ayın kaçında yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-20 21:55:00 -
Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatar?

Emekli vatandaşların gözü kulağı kurban bayramı ikramiyesinde. 2021 yılında kurban bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Emekli vatandaşlar kurban bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Kurban bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih belli mi?

Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatar?

Kurban bayramı 20 Temmuz Salı, 21 Temmuz Çarşamba, 22 Temmuz Perşembe ve 23 Temmuz Cuma günleri idrak edilecek. 2018’den bu yana 1000 lira olarak ödenen ikramiye 2021 itibariyle 1100 liraya yükseltildi. Kurban bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih resmi olarak açıklanmadı. Ancak ikramiyelerin 5 ile 18 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

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İSLAM

Kurban bayramına ne kadar kaldı? Kurban bayramı tatili kaç gün?
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