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Ekonomi Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Ekonomi

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi hangi gün yatar? Merakla beklenen kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Emekli vatandaşlar maaşlarını ne zaman alacaklarını araştırıyor. Peki, kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatar?

Yeniakit Publisher
2021-07-05 19:57:00 - 2021-07-05 20:06:01
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

2018’den bu yana emeklilere her yıl ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye ödeniyor. Vatandaşlar 20-23 Temmuz’da idrak edilecek bayram öncesinde ikramiyelerin ne zaman ödeneceğini araştırıyor. Peki, kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatar?

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinenin ardından “Emeklilerimizin aylıklarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi ödeyeceğiz.  Emekli maaşlarına yüzde 8,45 artış. Zamlı maaş ve ikramiyeleri bayram öncesi vereceğiz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz” dedi.

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