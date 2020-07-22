Kurban Bayramı ihtiyaç kredisi tatil kredisi veren bankalar

Kurban Bayramını fırsat bilen bankalar bayram öncesi Kurbana özel faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi, tatil kredisi adı altında kredi reklam kampanyalarına başladı. Dinimizce faizin her çeşidi haramdır.

Bankalara bir Allah’ın kulu dur demeyecek mi?

Hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda bankalar, dinimizin ayaklar altına aldığı faizi Müslümanların bayramı olan Ramazan ve Kurbanla yan yana getirilmekte. ‘Ramazan Bayramı’na özel tatil kredisi’, ‘Ramazan Bayramına özel ihtiyaç kredisi’, ‘Kurban Bayramı’na özel fırsat!’ Kurban Bayramı ihtiyaç kredisi, tatil kredisi’ gibi kelimelerle dini kavramlarla faizi aynı kalıp içinde birleştiren bankalara bir Allah’ın kulu da dur demiyor.

Dini bayramları fırsat olarak gören bankalar, tüketicilerin üzerindeki faiz yüküne yenilerini eklemek için kampanya üzerine kampanya düzenliyor. Tatil başta olmak üzere her ihtiyaca karşılık faizle nakit desteği veren bankaların ağına düşenler ise en az bir yıl ödeme yapmak zorunda kalıyor. Vatandaşların çektiği kredinin faturası tek bir imza ile ikiye katlanıyor. Duyarlı vatandaşlar bankaların bayram ihtiyaç kredisi adı altında kurulan tuzağın farkında olsa da maalesef pek çok vatandaş bankaların faiz tuzağına düşüyor. Ne olur Kurban Bayramı'nda bankaların faiz oyunlarına kurban olmayın.