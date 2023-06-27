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Sağlık Kurban Bayramı için 8 beslenme tavsiyesi
Sağlık

Kurban Bayramı için 8 beslenme tavsiyesi

Yeniakit Publisher
2023-06-27 00:17:00 -
Kurban Bayramı için 8 beslenme tavsiyesi

Kurban Bayramı’na birkaç gün kaldı. Bayramların birlik ve beraberlik içinde güzel sofralar anlamına da geldiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Bayramlarda et, tatlı ve hamur işi tüketimi artıyor. Bayramlarda da dengeli beslenmeye dikkat etmekte fayda var” dedi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, kurban etinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğinden vücudun sağlıklı kalabilmesi için yapılacaklara kadar Kurban Bayramı için 8 beslenme tavsiyesinde bulundu:

1. Kurban etini dinlendirildikten sonra tüketin

Kurban eti kesildikten hemen sonra sertleşir ve pişmeye uygun değildir. Kesim işlemi sonrası et 24 saat uygun oramda yani 3-5 derecede buzdolabı poşeti içerisinde dinlendirilerek yumuşar ve pişirmeye uygun hale gelir. Aksi durumda yeni kesilmiş et tüketimi şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, ishal gibi sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir.

1. Et pişirme yöntemine dikkat edin

Doymuş yağ içeriği yüksek olan kırmızı et tüketirken yüzeyde görünen yağ dışında içinde görünmez doymuş yağlar olduğu da unutulmamalı. Doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek olan kırmızı eti özellikle kalp-damar hastaları, kolesterolü yüksek olanlar dikkatli tüketmeli. Et kendi yağında pişirilerek özellikle ızgara, haşlama, fırında pişirme yöntemleri tercih edilmeli ve et pişirirken ekstra yağ eklenmemeli. Mangal severler için eti mangalda pişirmenin en doğru yöntemi ateş ile et arasında en az 20 cm olmasına dikkat edilmeli ve et çok uzun süre kömürleşecek kadar pişirilmemeli. Aksi takdirde etin ateşe çok yakın olması halinde akrilamid denen kanserojen madde oluşmasına neden olabilir. 
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1. Et ile salata veya sebze tüketin

Et ile salata ve/veya zeytinyağlı sebze yemeklerinin tüketimi hem öğün içeriğinin vitamin ve mineral olarak daha zenginleşmesine hem de lif, yani posa içeriği sayesinde sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlıyor.

1. Et tüketirken üzerine limon sıkın

Et tüketirken üzerine limon sıkarak bekletmeden hemen tüketilmeli. Limon, içeriğindeki C vitamini sayesinde etteki demirin vücuttaki emilimini artırır. Çok nankör bir vitamin olan C vitamini hava ile temas esnasında bile vitamin kayıplarına uğradığı için hemen tüketimi çok önemli.

1. Günün sadece 1 öğününde kırmızı et tüketin

Öğle veya akşam et tüketilecekse diğer ana öğünde mutlaka sebze yemeği tercih edilmeli. Böylelikle et tüketim miktarı uygun seviyelerde tutularak fazla kalori ve doymuş yağ alınmayabilir. Böylece kilo kontrolüne katkı sağlanabilir.

1. Meyveli-sütlü hafif tatlılar tüketin

Kırmızı et tüketilirken özellikle miktarı artırılan günlerde sonraki öğünlere yüklenmemek ve kalori dengesini sağlamak için daha hafif meyveli-sütlü tatlılar tercih edilebilir. Magnolia, yoğurt bar, puding, supangle bu tatlılara örnek olarak verilebilir. Eğer şerbetli tatlı tüketilecekse en fazla yarım porsiyon tercih etmeye özen gösterilmeli. 

1. Bol su için

Özellikle hayvansal proteinlerin alındığı günlerde su tüketimine dikkat edilmeli ve günlük mutlaka 2-3 litre su tüketimine özen gösterilmeli.

1. Hareketi artırın

Özellikle ikramların bol olduğu bu dönemde alınan kalorilerin harcanması ve sindirim sisteminin iyi çalışması için günlük 30 dakika ile 1 saat arası mutlaka yürüyüşler yapılmalı.

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