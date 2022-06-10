Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 12 milyon emekli 1000 liralık emekli bayram ikramiyesi almıştı. Bir diğer dini bayramımız olan Kurban Bayramında emekliler ile ikramiye alan hak sahipleri bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını araştırmaya başlandı. Kurbanlık hayvanların satışa çıkmasıyla birlikte de emekli bayram ikramiyelerin hesaplara yatırılma tarihleri de merak ediliyor. Zira ikramiye paralarıyla kurban alacak çok sayıda emekli vatandaşlar söz konusu. İşte 2022 Kurban bayramı emekli ikramiyesine dair detaylar haberimizde...

2022 Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Temmuz ayında tüm emekliler için ek bir gelir daha sağlanacak. Her sene hem Ramazan hem Kurban Bayramı’nda bayram ikramiyesi alan emekliler için Temmuz kazanç ayı olacak. Bu sene Kurban Bayramı’nın da 9 Temmuz’a denk gelmesi ile zamlı maaşlara bir de bayram ikramiyesi eklenecek. Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacağından bayram ikramiyelerin bayramdan bir hafta önce hesaplara yatması bekleniyor.

Kurban Bayram ikramiyesi 2022 ne kadar?

2018 yılında başlayan uygulama ile her bayram için 1000 TL olarak ödenen ikramiyeler 2021 yılında 1100 liraya yükseltilmişti. Bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceği henüz belli değil ancak; asgari ücrete ocak ayında yapılan yüzde 52’lik artış göz önüne alınırsa emeklilerin bayram ikramiyesinin bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilme ihtimali bulunuyor.