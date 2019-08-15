0553 313 94 23

Kurban Bayramı dönüşü trafik denetimi

Kurban Bayramı dönüşü Bilecik-İstanbul karayolundaki kontrol noktasında trafik denetimi yapıldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:30
Kurban Bayramı dönüşü trafik denetimi

Kurban Bayramı dönüşü Bilecik-İstanbul karayolundaki kontrol noktasında trafik denetimi yapıldı.


Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve Emniyet Müdür Vekili Cüneyt Yaman ile birlikte Bilecik-İstanbul kar yolu Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimine katılarak, İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildiğini anımsattı.


“Maksat, trafikte can kayıplarını azaltmak”


Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen burada yaptığı açıklamada, maksatlarının trafikte can kayıplarını azaltmak olduğunu ifade ederek, “Amacımız, denetimlerde sürücülerimizi yoğun trafik olan bayramlarda trafik bilincini artırmak. Özellikle çocuklarımızı bilinçlendirmek. Denetimlerde, sürücülerimizde ve vatandaşlarımızda yüksek bir bilinç oluşmaya başladığını gördük. Farkındalık oluşmaya başlamış durumda. Gençlerimizi ve çocuklarımızı ne kadar bilinçlendirebilirsek trafik kazalarımız azalacaktır. Bilecik bu anlamda Türkiye’de ön sıralarda yer alıyor. Her kademede görev alan emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür ediyorum. İnsan olduğu sürece kampanyalar devam edecektir. Maksat, trafikte can kayıplarını azaltmak. Valiliğimizce ’Telefonda değil trafikte kalın’ ve ’Emniyet kemeri hayat kurtarır’ sticker ile sürücülerimize gerekli uyarılar yapılmıştır” ifadelerine yer verdi.


Öte yandan, Vali Vekili Taşdöğen, bayram süresine Bilecik genelinde maddi hasarlı ve yaralamalı 4 trafik kazasının meydana geldiğini bildirdi.


Emniyet ve jandarma ekipleri, çocuklarla birlikte araçlara sticker yapıştırırken, ’’#KemerinSesGetirsin’’ hashtagi ile ödüllü video yarışmasına katılmaları için broşür dağıttı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Sever personelin bayramını kutladı
    1. Başkan Sever personelin bayramını..
    2. Tekirdağ'da leyleklerin ölme neden..
    3. La Liga, rekor transferlerle yeni..
    4. Karaman’ın TOKİ konut belirleme kurası..
    5. Kar taneleriyle plastik parçacıklar da..
    6. Rusya'da kuş sürüsüne çarpan yolcu..
    7. Ekonomiden sevindiren rakamlar!
    8. Kahvehanedeki silahlı kavgada iki..
    9. Malatya İdmanyurdu’ndan kaleye 2..
    10. 'laik dinozor' müftü olmaya soyundu!..
    11. Muratpaşa’dan ev bütçesine milyonluk..
    12. Yeni Hasankeyf’te sona doğru
    13. Deprem fotoğrafları sergisi 20 yıl..
    14. İdlib'e yoğun hava saldırıları: 10 ölü
    15. AK Parti ilçe ve belde teşkilatlarında..
    16. Giresun Limanı hedef büyüttü
    17. Virajı alamayan araç yoldan çıkarak..
    18. Yunanistan’daki yangın 3 gündür..
    19. Göçükten çıkıp rektörü olduğu..
    20. Çavuşoğlu: "Söylediğimiz ABD'nin bir..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması