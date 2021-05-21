Kurban bayramı 2021 ne zaman? Kurban bayramı kaç gün tatil?
2021 Kurban Bayramı ne zaman? İnananların kurban kesme vazifelerini gerçekleştireceği bayram olan kurban bayramının bu yıl hangi tarihte olacağı merak kazandı. 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? sorusu merak ediliyor. Peki, Kurban bayramı 2021 ne zaman? Kurban bayramı kaç gün tatil?
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın geride kalması, gözleri bu kez Kurban Bayrmı'na çevirdi. Hem ibadetlerini yapmak hem de tatil planlarına yön vermek isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın 1. gününün ne zaman olduğunu sorguluyor.
Kurban bayramı 2021 ne zaman?
19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma