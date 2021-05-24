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Yaşam Kurban Bayramı 2021 ne zaman?
Yaşam

Kurban Bayramı 2021 ne zaman?

İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Kurban Bayramı 2021 ne zaman? İşte Kurban Bayramı 2021 tarihi...

Yeniakit Publisher
2021-05-24 23:56:00 -
Kurban Bayramı 2021 ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle Ramazan Bayramını evlerinde sevdiklerinden uzakta geçiren binlerce müslüman bu yıl için gözünü Kurban Bayramına dikti. Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı tarihi 2021

Kurban Bayramı ne zaman? 

Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

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