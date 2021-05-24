Kurban Bayramı 2021 ne zaman?
İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Kurban Bayramı 2021 ne zaman? İşte Kurban Bayramı 2021 tarihi...
Kurban Bayramı ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle Ramazan Bayramını evlerinde sevdiklerinden uzakta geçiren binlerce müslüman bu yıl için gözünü Kurban Bayramına dikti. Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı tarihi 2021
Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma