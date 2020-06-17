Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Bu yıl kurban bayramı 31 Temmuz tarihine denk gelirken pek çok emekli vatandaş kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek diye merak ediyor. Temmuz ayında yapılacak olan zam ile birlikte ikramiyelerde de artış meydana gelmesini bekliyorlar. Peki Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 1000 TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kapsamında vatandaşların hesaplarına bayram öncesi 1000 TL yatırılacak. Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin temmuz ayında verilmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erkene çekilmişti.
Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos
Bayram ikramiyesi kimler alacak?
Emekli vatandaşlar
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alan kişiler
Malullük aylığı alan er ve erbaşlar
Şeref aylığı alanlar
Geçici köy koruyucuları
Savaş gazileri
Şampiyon sporcular
Terörden zarar gördükleri için aylık bağlanan siviller