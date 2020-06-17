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Ekonomi

Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Bu yıl kurban bayramı 31 Temmuz tarihine denk gelirken pek çok emekli vatandaş kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek diye merak ediyor. Temmuz ayında yapılacak olan zam ile birlikte ikramiyelerde de artış meydana gelmesini bekliyorlar. Peki Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:49:00 - 2020-06-17 17:50:00
Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 1000 TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kapsamında vatandaşların hesaplarına bayram öncesi 1000 TL yatırılacak. Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin temmuz ayında verilmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erkene çekilmişti.

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos

Bayram ikramiyesi kimler alacak?

Emekli vatandaşlar

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alan kişiler

Malullük aylığı alan er ve erbaşlar

Şeref aylığı alanlar

Geçici köy koruyucuları

Savaş gazileri

Şampiyon sporcular

Terörden zarar gördükleri için aylık bağlanan siviller

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