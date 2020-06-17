Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Bu yıl kurban bayramı 31 Temmuz tarihine denk gelirken pek çok emekli vatandaş kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek diye merak ediyor. Temmuz ayında yapılacak olan zam ile birlikte ikramiyelerde de artış meydana gelmesini bekliyorlar. Peki Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?