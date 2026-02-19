Kur'an'ın matematik mucizesi

Kur’an’ın nazil olduğu yüzyılda Arap şiir ve edebiyatı zirveye ulaşmıştı. Ancak Kur’an’ın yeni ve akıcı üslubu, ince ve zarif ifadesi, üstün ve berrak anlamı ile ilahi ve mucize kelam olduğu anlaşılmış onun belağat ve fesahatı (güzel ve açık ifadesi)karşısında bütün edip ve şairler aciz kalmışlardır.

Peygamberimizin ayı parmağının işareti ile ikiye bölmesi (şakku’l- kamer) olayı, büyük mucizesi sayılmamış onun en büyük mucizesinin Kur’an olduğu kabul edilmiştir. Peygamberimiz buyuruyor: “Kur’an’da sizden öncekilerin hikayesi, sizden sonrakilerin haberi vardır.” Bugün dijital bilgisayar çağında ise temel mantık ilimlerinden olan Kur’an’ın matematikle ilgili mucizesi tecelli etmiştir.

Bilindiği üzere Arap alfabesi harflerinin her birinin bir rakamsal değeri vardır. Örnek olarak elif: 1, vav harfi: 6, ha: 8, dal: 4. Vahid yazdığında toplam sayısal değeri 19 eder. Bu sayının bağıl değeri de bir eder, Vahid, Cenab-ı Hakk’ın isimlerinden olup anlamı bir demektir. Şimdi Kur’an Ansiklopedisi’nden almış olduğum Kur’an harflerinin toplam sayısını inceleyelim. Aşağıda görüldüğü üzere Arap alfabesi, elif ve be’den sonra gelen ve Kur’an’daki toplam sayıları 19 olan te ve yine Kur’an’daki toplam sayısı 19 olan zel harfleri arasında kalan harflerin toplamına bir göz atalım. Alfabetik sıralamadaki Kur’an’da geçen bu harflerin toplamına yani se harfi toplamına 2,cim harfi toplamına 3, ha harfi toplamına 4, hı harfi toplamına 5, del harfi toplamına 6 sayıları eklenirse hepsinin 19 sayısına tam olarak bölündüğü görülür.

Misal olarak Kur’an’da geçen harflerin toplamları alfabetik sıra ile aşağıda görüldüğü üzere;

Elif: 48892

Be: 11428

Te: 10477 (toplamı 19)

Se: 1404+2=1406: 19=74

Cim: 3322+3=3325: 19=175

Ha: 4138+4=4142: 19=218

Hı: 2503+5= 2508: 19=132

Dal: 5998+6=6004: 19= 316

Zel: 4834 (toplamı 19)

İşte keşfetmiş olduğum Kur’an’ın bu mucizesi ile Kur’an’a bir harf eklemek veya bir harf eksiltmek bu sayısal sistemini bozmaktadır. Yine Allah’ın isimlerinden olan Cami’(toplayan) ebced hesabı ile 114 eder. Bu 19’un 6 katı. Kur’an ise 114 sureden ibaret olup onun bütünlüğünün bir işaretidir. Kur’an’ın kusursuz olmasının sebebi ise Hazreti Osman’ın Hazreti Ali Efendimizi Kur’an’ın tertibinde görevlendirdiği esnada nasıl titizlikle çalıştığı anlaşılmaktadır.

19 SAYISININ SIRRI: (BİR) Kur’an’ın sondan 19’uncu suresi olan ‘Alak suresinin ilk nazil olan 5 ayeti 19 kelime olup surenin toplam ayeti 19, harf sayısı ise 285 olup 19’un 15 katı. Medeni surelerin sayısı 19. Amme cüzü(30’uncu cüz) ayetleri toplamı 570 olup 19’un 30 katı. Peygamberimizin doğum tarihi de (571-1=570). Mukatta’at harfli süre sayısı 77-1=76 olup 19’a bölünmekte toplamı ise 78. İbn-i Abbas’a göre Kur’an ayetleri 6616 olup toplamı 19 eder. Kur’an’da geçen harflerin toplamına bir ilave ile334305 olup19a bölünürse17595 tam sayı bulunur. “Üzerinde 19 vardır”(Müddesir-30) ayeti toplamı 1616 sayısı bir eksiltilerek 19un 85 katı. Başka bir misal Kevser suresi toplamı 2755 olup 19un 145 katı. Kuran’da toplamı doğrudan 19a bölünen sadece He harfi (1710: 19=90)vardır. Bunun bir hikmeti olmalı.

Her kitabın bir sırrı vardır, Kuran’ın sırrı da sure başlarıdır.(Hz. Ebubekir). Fatiha’nın ilk ayeti +besmele (582+786)=1368: 19= 72. Bakara suresinin ilk ayeti; 71+besmele= 857. (Yani; ‘Beldetün Tayyibetün’ -İstanbul’un fethi). Kur’an’da Besmele 114, ilah 133, Rahim, 95 Rahman 57 olup19un katları olarak geçtiği bilinmekte. Kur’an’da geçen Allah lafzı: 2697(+1); 2698 olup 19un 142 katı. Bu +1 isim, Kur’an surelerin grafikteki sıralamasında teşekkül eder. Bu misallerden anlaşılacağı üzere ayetler 19 sayısına kodlanmış bilgi hazinesine işaret etmekte (Kur’an-ı Kerim ve Cümle Meali s: 1002 Prof. Dr. S. Ateş) ise de başka sayıları da göreceğiz. Kur’an’da gün 364+1=365, ay:12, günler:30 olarak geçer.

Allah katında (bozulmamış) din İslam’dır. Ehl-i Kitap (Yahudi ve Hıristiyanlar) kendilerine ilim (Kur’an) geldikten sonra kıskançlıkları yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın ayetlerini inkar ederse hesabı çabuk görülür. ( Al-i İmran: 19).

Yeri gelmişken gençlerimize bayrağımızdaki ay-yıldızın anlamını hatırlatalım. Ebced hesabı ile Allah lafzı 66 eder. Hilal kelimesi de 66 eder. Bu sembol Cenab-ı Hakk’ı temsil eder. Yıldız da (necm-93-1) peygamberimizi (92). Bundan başka, İstanbul’un fethi 1453. Toplamları 13 eder. Yine Allah’ın isimlerinden Ahad ismi, ebced hesabı ile 13 eder (TEK ve BENZERSİZ) anlamında olup (yerde ve göklerde hiçbir şey ona benzemez ) anlamında. Esrar-ı ilahiyye’den remiz (şifre) ayetleri 13ü bir tipte yine 13ü başk tipte bu sayı ile tertiplenmiştir. Kur’an 7 harf üzere nazil olmuştur, bunlardan biri de kemal mertebe yani remiz.

Vacid ve Vahhab isimleri de14 sayısına tekabül eder. Kuran’da 14 secde ayeti vardır. Mukatta’at harfleri tekrarsız sayılırsa 14 eder. Hamd ve tesbihle başlayan sureler de 14. Büyücülerin 21,41 gibi sayılarına karşı 11 ayetten oluşan Muavezeteyn sureleri ile Allah’a sığınmanın gerekliliği bildirilmiştir. O, anlamında Hüve ismi de 11eder.

Osmanlı belgelerinde Besmele yerine kullanılan Bihi, 7 sayısına tekabül eder. Fatiha 7 ayetten ibaret olup Elifba (alfabe) harflerinden 7si bu surede bulunmadığı, tekrarsız sayılırsa 22 harf olduğu görülür. Ve yine benzer şekilde son sure olan Nas suresi de tekrarsız sayılırsa aynı sayılar yani 22 harf bulunur. Bu ise Kuran’ın 22 sene 2 ay 22 günde nazil olduğunun işareti denmiştir. Hz. Ali’nin yalnız Fatiha hakkında bildiklerimi yazsam 70 deve yükü kitap olur sözü meşhurdur. Hadisi Şerifte “Kuran 7 manası olarak indirildi. Her ayetin bir zahiri vardır, bir batını.”( Fayz-al-Kadir III.53-54 ). Yine Kur’an’ın ilk ve son harfi işari tefsirde anayasa anlamına geldiği gibi tam orta kelimesi (yetelettaf- Kehf:19) iyilik, iltifat ve nezaket anlamnda olması manidardır.

Hz. Adem’den Hz. Nuh ve Hz. İbrahim zamanına kadar insanoğlu Yaratıcı’yı kendine benzetmeye çalışmış ve puta tapmayı adet haline getirmiştir. Hatta Yahudi ve Hristiyanlar bile yaratıcıya evlat isnat etmişlerdir. Yahudiler, “Üzeyir Allah’ın oğludur” dediler, Hristiyanlar da “Mesih (İsa) Allah’ın oğludur” dediler.(Tevbe Suresi:30). Kur’an’ın sondan üçüncü suresi olan ve her okunuşunda üç defa tekrar okunan İhlas suresi Teslis: Trinite (Baba-Oğul-Ruhu’l-Kudüs) inancını reddeder.

(Burada önemli bir uyarı olarak müteşabih (benzeşmeli) ayetlerden muhkem (anlamı açık) ayetlere aykırı olarak anlamlar çıkarmaya kalkışmak Hurufilik sapıklığı ile Batınilik karanlığına sürüklenmek demektir. İngilizler İslam ülkelerinde tefrika çıkarmak için Asya’da Babilik, Babailik ve Bahailiği, Arabistan’da Vahhabiliği, Afrika’da ise Ticani’liği yaymışlardır. Bugün ise Dinler arası diyalog veya vesaire varyantları aynı emele hizmet etmektedir. İngiliz Gladstone, Kur’an için bu kitap yeryüzünden kaldırılmadıkça beşeriyete rahat yoktur demiştir.

Şimdi (üzerinde 19 vardır) ayeti ile önceki ayetlerin anlamlarına bakalım: Ölçtü-biçti (saydı döktü) (Müddesir-18). Kahrolası nasıl da saydı döktü (Müd-23), sonra kibirlendi bu etkili bir sihirdir, insan sözüdür dedi (Müd-24+25) Kur’an, insan sözü diyenlere, yine Kur’an cevap veriyor: Hiçbir şeyi eksik bırakmaz (her şeyi sayıp döker) (Müd-29). Beşer (insanlar) için) levhalar (disketler çıkarır) (Müddesir). Üzerinde 19 (sayıları)olan.(Müd-30). Yani Kur’an, insanlığa sayısı 19 olan ayetlerle levhalar sunar. Bu husus anlatılagelen meallere aykırı değildir. Ayette, (biz sana seb’a mesani’yi ve yüce Kur’an’ı verdik Hıcr: 87). Yine ayette: Allah sözlerin en güzelini ikizli ahenkli bir kitap olarak indirdi.(Zümer 23)

Şimdi bu ayetlerin tefsirinden önce iniş sebebine bakalım: Müşrik Velid bin Muğıre, Kur’an’ı dinlemiş ilahi kelam olduğunu anlamış ancak liderlik ve başkanlık uğruna peygamberimize sihirbaz demek zorunda kalmıştır. İbn-i Abbas’ın rivayetine göre Müddesir-30. ayeti inince Ebu Cehil, Kureyş halkına şöyle seslendi: “Ölesiceler, Muhammed Cehennem bekçilerinin 19 olduğunu bildiriyor. Sizlerden 10 kişi onlardan birini yakalamaktan aciz mi?” hitabına, Ebu Esed el-Cumahi “Ben onların 17’sine yeterim, siz de ikisine yetin” diye alay ettiklerinde Müddesir-31 ayeti nazil oldu ve Cehennem görevlilerinin melekler olduğu bildirildi ve (Rabbinin ordularının sayısını ancak o bilir ve bu Kur’an insanlığa bir öğüt ve bir hatırlatmadır. (Müddesir-31)

Tevrat ve İncil’de de bu 19 sayısı bulunmaktadır. (Safvetü’t tefasir C-7, S:127). Dolayısı ile Yahudi ve Hristiyanların kalblerinin tatmin olması yani onların şüphelerinin giderilmesi ve iman edenlerin imanının artması için, kalplerinde hastalık olan kafir ve müşrikler için ise Allah bu misalle (bu sayıda) ne var acaba diyecekleri (bilindiğinden) bunun bir sınav olduğu, belirtilmekte ve ‘Allah dilediğini şaşırtır dilediğini de doğru yola getirir’(Müddesir-31).

(İnsanoğlu medeniyette ilerleyip her şeye sahip ve hakim olduğunu sandığı ve kendini ilahlaştırdığı bir zamanda Covid-19 gibi görünmeyen bir virüse teslim olduğu, bunun bir ilahi ikaz olduğu bilinmelıdir. Ayette: “Yeryüzünde olsun kendi üzerinizde olsun, hiçbir musibet yoktur ki o, daha önce bir kitapta yazılı olmasın bu Allah’a kolaydır.” Hadid-22 buyrulmaktadır. Medeniyet maddeye hakim olmak, kültür ise ruhlara hakim olmak. Din kültürü ile iyiye güzele doğruya yönelerek gönülleri n huzur ve sükunu sağlanmalıdır.)

Şimdi Kur’an meydan okuyor:

Bütün cinler ve insanlar bir araya gelseler birbirlerine yardım da etseler yine Kur’an’a benzer bir kitap meydana getiremezler. İsra-88. Allah katında din İslam’dır. Ehl-i Kitap kendilerine ilim (Kur’an) geldikten sonra kıskançlıkları yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın ayetlerini inkar ederse hesabı çabuk görülür. (Al-i İmran-19)

Allah sözlerin en güzelini birbiriyle uyumlu usanılmadan okunan bir kitap olarak indirdi. (Zümer-23) Eğer kulumuza indirdiklerimizden şüphe ediyorsanız benzeri bir sure getirin. Allah’tan başkalarını da yardıma çağırın, eğer bunu yapamazsanız, yapamayacaksınız da, öyleyse yakıtı insan ve taştan olan ateşten sakının. ‘(Bakara 23)

Hz. Ali diyor ki ben Resulullah’tan işittim. Buyurdu ki “ilerde karanlık gece parçaları gibi bir fitne olacak”. Ya Resülallah ondan kurtuluş nedir? Dedim. Buyurdu ki ‘Allah’ın kitabı ile’. Onda sizden öncekilerin kıssası, sizden sonrakilerin haberi var. Aranızdakilerin hükmü bulunur, o arabulucudur. Hezl (eğlence) değildir. Kim ceberut (kibirlilik) satarak onu terk ederse Allah onun belini kırar. Kim ondan başkasından hidayet ararsa Allah onu şaşırtır. O, Allah’ın metin ipidir, açık nurdur. O, zikr-i hakimdir, doğru yoldur. Onunla hevesler şaşmaz diller iltibasa düşmez, reyler dağılmaz. Alimler ona doymaz, müttekiler ondan usanmaz. Çok okunmak yüzünden eskimez, acaibi bitip tükenmez. Onu cinler işittikleri zaman (İnna semi’na Kuranen aceba) dediler. Onun ilmini bilen ileri gider, onunla söyleyen doğru söyler, onunla amel eden mükafaat görür, onunla hükmeden adalet yapar. Ona davet eden doğru yolda hidayette demektir, ona uyan hidayet bulur.

Netice olarak Kur’an’da sureler, surelerde ayetler, ayetlerde kelimeler, kelimelerde harfler ve bütün bunlar arasında açık ve gizli, üslup ve kavram ve birçok yönden tam uyumlu açık bir düzende görüldüğü bilinmelidir. İnce ve zarif ifadesi üstün ve berrak manası ile anladıklarını sananlar bile düşündükçe derine dalar ve yeni ufuklar keşfeder, birçok ilimle ilgili analizi sınırsızdır. 2000 yılında tasarladığım bu konuyu düzenli bir yazı haline getirmek nasip olduğu için şükür ve sonsuz selam peygamberimize, dua ve esenlikler Müslümanlar üzerine dileğiyle.