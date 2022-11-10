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İSLAM Kur’an’ı gönül gözüyle öğreniyorlar
İSLAM

Kur’an’ı gönül gözüyle öğreniyorlar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Braille alfabesiyle görme engellilere Kur'an-ı Kerim eğitimi verilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 11:37:00 -
Kur’an’ı gönül gözüyle öğreniyorlar

İlçe Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğünce "Gören kalpler" sloganıyla Yokuşbaşı Camii'nde görme engellilere yönelik başlatılan eğitimlerde kursiyerlere Braille alfabesi ile Kur'an-ı Kerim öğretiliyor.

Cami İmam Hatibi Necmettin Tunçtürk'ün belletmenliğinde açılan kursta görme engelliler Ali Karadeniz, Tayfun Cura ve Nedim Say, eğitim alıyor.

Kursiyerler hep Kur'an-ı Kerim okumayı hayal ettiklerini dile getirerek, Bodrum'da böyle bir kurs açıldığı için Bodrum Müftülüğüne ve İmam Hatip Tunçtürk'e teşekkür etti.

Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı da ülke genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın engelli vatandaşlara yönelik önemli çalışmaları olduğunu belirterek, kursun hayırlara vesile olmasını ifade etti.

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