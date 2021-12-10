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Dünya “Kur’an’dan 26 âyet çıkartılmalı” diyen alçaktan haber var
Dünya

“Kur’an’dan 26 âyet çıkartılmalı” diyen alçaktan haber var

Hindistan'da, Kur’an'dan 26 ayetin çıkarılmasını istemesiyle gündeme gelen eski Şii Merkez Kurulu Vakfı Başkanı Wasim Rizvi, Hinduizme geçtiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 22:18:00 -
“Kur’an’dan 26 âyet çıkartılmalı” diyen alçaktan haber var

Münübe Yılmaz

Hindistan'da eski Şii Merkez Kurulu Vakfı Başkanı ve Bollywood film yapımcısı Wasim Rizvi, Hindu olduğunu açıkladı. Yeni adı Jitendra Narayan Singh Tyagi olan Rizvi, Kur’an'dan 26 ayetin çıkarılmasını istedikten ve Hazreti Muhammed'i kötü bir şekilde anlattığı kitaptan sonra ölüm tehditleri aldığını gerekçe göstererek Hinduizm'e geçtiğini belirtti. Ghaziabad'daki Dasna Devi Yati tapınağının rahibi Narsinghanand Saraswati'nin şahitliğinde Hindu olan ve cesedinin gömülmek yerine Hindu geleneklerine uygun şekilde yakılmasını isteyen Rizvi ayrıca, Hinduizm'in "dünyanın en saf dini" olduğunu da öne sürdü. Samajwadi Partisi'nin eski lideri Rizvi’nin Babri Camii'nin yıkılmasının 19. yıldönümüne denk gelen 6 Aralık’ta Hinduizm'e geçmesi dikkat çekti.

Ailesi: O artık umurumuzda değil

Rizvi’nin abisi Shanu ise India Today TV'ye yaptığı açıklamada, kararı umursamadıklarını belirterek, “Wasim, herkes gibi bizim için de sıradan bir insan. O bizim ailemiz için hiçbir anlam ifade etmiyor ve bizimle hiçbir ilgisi yok. Wasim’in ne karar verdiği de umurumuzda değil. Zaten onunla 7 aydan uzun bir süredir konuşmuyorum. Kız kardeşleri ve annesi de onunla konuşmuyor. İslam’a yönelik son derece uygunsuz hareketleri sebebiyle eşi ve çocukları bile onu desteklemiyor. Bu kararı verdiği için kimse onun arkasında durmayacak” dedi.

Adı hep skandallarla anıldı

Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş’teki eski Şii Merkez Kurulu Vakfı Başkanı Rizvi, geçtiğimiz mart ayında 'şiddeti körüklediği' gerekçesiyle Kur’an'dan 26 ayetin çıkarılması talebiyle Hindistan Yüksek Mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Rizvi ayrıca 4 Kasım'da yayımladığı "Muhammed" adlı kitapla tepki çekmişti.

 

 

 

 

 

 

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