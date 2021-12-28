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Dünya “Kur’an'dan 26 ayet çıkarılsın” diyen alçak, davadan yırttı
Dünya

“Kur’an'dan 26 ayet çıkarılsın” diyen alçak, davadan yırttı

Hindistan’da Yeni Delhi Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde Müslümanlıktan Hinduizme geçtiğini açıklayan eski Şii Merkez Kurulu Vakfı Başkanı Syed Waseem Rizvi tarafından yazılan ve Peygamberimize hakaret içeren “Muhammed” adlı kitabın aleyhine açılan davayı reddetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 21:55:00 -
“Kur’an'dan 26 ayet çıkarılsın” diyen alçak, davadan yırttı

Münübe Yılmaz

Hindistan’da Yeni Delhi Yüksek Mahkemesi büyük bir skandala imza attı. Mahkeme, geçtiğimiz günlerde Müslümanlıktan Hinduizme geçtiğini açıklayan eski Şii Merkez Kurulu Vakfı Başkanı Syed Waseem Rizvi tarafından yazılan ve Peygamberimize hakaret içeren “Muhammed” adlı kitabın aleyhine açılan davayı reddetti. Rizvi'nin, kitabı herhangi bir şekilde satması veya dağıtmasını önlemek için kalıcı ihtiyati tedbir uygulanması istemini de kabul etmeyen mahkeme, davacının kişisel dini duygularına yönelik herhangi bir yaralanma veya incinme olmadığı kararına vardı.

Müslümanlar tepki gösterdi

Hz. Muhammed, İslam ve Kur’an’la ilgili kışkırtıcı ifadelere yer verilen sözde kitap için Qamar Hasnain isimli Hindistanlı bir Müslüman tarafından açılan davanın reddedilmesi ülkedeki Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı. 

Kur’an'dan 26 ayetin çıkarılmasını da istemişti 

Aynı zamanda Samajwadi Partisi'nin eski lideri olan Rizvi, Babri Camii'nin yıkılmasının 19. yıldönümüne denk gelen 6 Aralık’ta Hinduizm'e geçerek Jitendra Narayan Singh Tyagi adını almıştı. Geçmişte, Kur’an'dan 26 ayetin çıkarılması yönünde alçakça talepleri de bulunan Rizvi, Hinduizmi benimsediği törende Hinduizm'in "dünyanın en saf dini" olduğunu öne sürmüştü. 

“Kur’an’dan 26 âyet çıkartılmalı” diyen alçaktan haber var
“Kur’an’dan 26 âyet çıkartılmalı” diyen alçaktan haber var

Dünya

“Kur’an’dan 26 âyet çıkartılmalı” diyen alçaktan haber var

Müslümanlıktan Hinduizme geçen Rizvi'nin kellesine ödül
Müslümanlıktan Hinduizme geçen Rizvi'nin kellesine ödül

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Müslümanlıktan Hinduizme geçen Rizvi'nin kellesine ödül

 

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