Kuran'a saygısızlık sonrası halk sokağa döküldü! Ölü ve yaralılar var

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın güneydoğusundaki Comilla bölgesinde bulunan geçici Hindu tapınağında, Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddialarının ardından güneydeki Chandpur'a bağlı Hajiganj bölgesinde olaylar çıktı.

Chandpur bölgesindeki yerel yetkili Shakhawat Ullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaylarda 3 kişinin öldüğünü, 10 gösterici ve 19 polisin hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Sağlık yetkilileri, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığı ve ateş açtığı olaylarda, bir göstericinin sokakta, diğer ikisinin ise kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiğini ifade etti.

Yetkililer, olayların kontrol altına alındığını ancak istenmeyen durumların yaşanmaması için takviye güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı.

Yerel basında çıkan haberlerde ise Comilla, Chattogram, Kurigram ve Moulvibazar bölgelerinde çıkan olaylarda da çok sayıda kişinin yaralandığı ve Hindu tapınaklarının tahrip edildiği bildirildi.

Öte yandan Diyanet İşleri Bakanı Md. Faridul Haque Khan, yaptığı açıklamada, hükümetin Kuran'ı Kerim'e saygısızlık iddialarından haberdar olduğunu ve yerel yetkililerin olayı araştırdığını söyledi.

Olaylar sırasında Hindular, ülke genelinde Durga Puja festivalini kutluyordu.