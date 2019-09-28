'Kur'an Okuyan Kız' tablosu rekor fiyata satıldı!

Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey'in "Kur'an Okuyan Kız" adlı tablosu, Bonhams Müzayede Evi'nde önceki gün yapılan açık artırmada 6 milyon 315 bin sterline (yaklaşık 44 milyon 12 bin lira) satıldı.

Londra’daki Bonhams Müzaye Evi’nde düzenlenen açık artırmada satılan resim gelmiş geçmiş en pahalı Türk resmi unvanına sahip oldu.

800 bin sterline alıcı bulması bekleniyordu

"19. Yüzyıl Avrupa, Victoria Dönemi ve İngiliz Empresyonist Sanatı" başlıklı müzayedede satışa çıkan eserin 600 bin ila 800 bin sterlin arasında alıcı bulması bekleniyordu.

Tuval üzerine yağlıboya olan 41,1X51 santimetre ebadındaki eserde, rahledeki Kur'an-ı Kerim'in önünde diz çökmüş genç bir kadın resmediliyor.

Osman Hamdi Bey’in en pahalı tablosu oldu

Tablonun, Osman Hamdi Bey'in tarzının belirgin özelliklerini taşıdığı belirten sanat uzmanları, resimdeki genç kadının giysisinin detaylarını ve bulunduğu ortamın renkli ve İslami tasarımlarla dolu oluşunu, ünlü ressamın "imzası" şeklinde nitelendiriyor.

‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosu 5 milyon TL'ye, ‘Yeşil Cami Önü’ tablosu ise 13 milyon 509 bin TL’ye alıcı bulan ünlü ressamın en lüksek fiyata satılan tablosu "Kur'an Okuyan Kız" oldu.