Kur'an öğrenen nesilden rahatsızlar! Solak medyadan 'Diyanet okulları istiyor' yaygarası

Taha Emre Özdemir Ankara

Okulların tatile girmesi ile gençlere yönelik düzenlenecek Kur'an kursu hazırlıklarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanlığı bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor. Sincan İlçe Müftülüğü okulların tatile girecek olması sebebi ile kaymakamlığa yazdığı bir dilekçe ile ilçedeki okulların bazı sınıflarının Kur'an kursu öğreticilerine tahsis edilmesini istedi.

Gençlerin dinimiz İslam'ın kaynağı Kur'an'ı öğrenmesini hazmedemeyen, azgın azınlığın temsilcisi solak medya, paçavralarından kinlerini kustu. Söz konusu yayın organları, 'Diyanet okulları istiyor.' başlıkları ile servis ettikleri haberlerde İslam'a karşı olan hazımsızlıklarını bir kez daha gözler önüne serdiler.