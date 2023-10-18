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Aktüel Kur’an öğrenen miniklerden duygulandıran bağış
Aktüel

Kur’an öğrenen miniklerden duygulandıran bağış

Yeniakit Publisher
2023-10-18 17:52:00 -
Kur’an öğrenen miniklerden duygulandıran bağış

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğrencilerinin biriktirdikleri harçlıklarını, Filistin’deki akranları için bağışladığını bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ümraniye İlçe Müftülüğüne bağlı Parseller 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri, “Özgür Filistin’in Yanındayız” kampanyası kapsamında, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını, hocaları eşliğinde ilçe müftülüğüne getirdi. Öğrenciler, kumbaralarını ve çizdikleri duygu dolu resimleri Filistinli çocuklara ulaştırılmak üzere Ümraniye Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Abdulkerim Çelik’e teslim etti.

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