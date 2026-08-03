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Apar topar iptal edildi: İlker Ayrık'tan üzen haber

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Apar topar iptal edildi: İlker Ayrık'tan üzen haber

Sunucu ve oyunculuk yapan İlker Ayrık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını üzecek haberi verdi.

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#1
Foto - Apar topar iptal edildi: İlker Ayrık'tan üzen haber

İlker Ayrık son dönemde sık sık Beykoz'un İshaklı Köyü'nde doğayla iç içe geçirdiği hayatla gündeme geliyordu. İlker Ayrık'tan üzen haber geldi.

#2
Foto - Apar topar iptal edildi: İlker Ayrık'tan üzen haber

Ünlü sunucunun gösterileri tek tek iptal edildi. İlker Ayrık kaza geçirdiğini açıklayarak sağlık durumuna dair detaylı bilgi verdi.

#3
Foto - Apar topar iptal edildi: İlker Ayrık'tan üzen haber

İlker Ayrık paylaşımında şunları yazdı: "23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. 'Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim' diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim. Neyse...

#4
Foto - Apar topar iptal edildi: İlker Ayrık'tan üzen haber

Bu sebeple 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterilerimizi ertelemek zorunda kaldık. Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim."

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