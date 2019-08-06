Kur’an kursu öğrencilerine diş sağlığı bilgisi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Kur’an kursu öğrencilerine yönelik İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülü tarafından ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü tarafından "Ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, yaşam için hijyen kurallarını kazandırma" projesi hazırlandı. Proje kapsamında Kur’an kursu öğrencilerine ağız ve diş sağlığının önemi hakkında bilgi verildi. Eğitimlerin okulların açılmasına kadar devam edeceğini belirten Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik, "Yaz Kur’an kurslarına yönelik eğitimlerimiz devam etmektedir. Diş sağlığı çocuk yaşlarda başlar. Çocuklarımızı diş sağlığını öğretirsek ilerleyen yıllarda diş sıkıntısı çekmezler. Dengeli beslenme ve hijyenik kuralları öğrenmeleri ile de geleceğin sağlıklı gençlerin yetişmesini amaçlamaktayız" dedi.

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri bilgilendirmelerin ardından Kur’an kursu öğrencilerine ağız bakım seti hediye etti.