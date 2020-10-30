Kur'an kurslarına gidemeyen bir gençliği bize hediye etti… Mesut Yılmaz iyi niyetli olabilirdi belki ama darbecilerin tehditlerine boyun eğdi

Eski başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz’ın ölümünün ardından siyasi kariyeri ve icraatları tekrar gündeme geldi.

Akit TV’de Murat Alan’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Mesut Yılmaz’ın özellikle İmam Hatipler ile ilgili vaatleri ve icraatları hatırlatıldı.

Mesut Yılmaz’ın Rize’de yaptığı bir konuşmayı hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, “Allah’tan rahmet dileyelim. Sonuç itibariyle ben Mesut Yılmaz’ı şöyle biliyorum; Evet Rize’ye gittiği zaman İmam Hatiplere destek çıktı, Ankara’ya döndüğü zaman da darbeci generallerden korkarak veyahut da çekinerek İmam Hatiplerin orta okul kısmını kapattırdı, 15 yaşına kadar orta okulu bitiremeyenlerin Kur’an kurslarına gitmesini de yasaklattığı için, Kur’an kursuna gidemeyen gençleri de bize hediye etmiş oldu.” dedi.

Karahasanoğlu, Mesut Yılmaz’ın omzundaki yıldızı işaret ederek askerin baskısı altında kaldığını ima ettiğini de hatırlatarak, “Oradan hareketle ben kötü niyetli olmayabileceği şeklinde bende bıraktığı bir izlenim var. Ama sonuçta ne kadar iyi niyetli olursanız olun eğer o adımı atıyorsanız, o darbecilerin tehditlerine boyun eğiyorsanız... E buyurun işte neyle anıyoruz” diye konuştu.