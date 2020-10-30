  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kur'an kurslarına gidemeyen bir gençliği bize hediye etti… Mesut Yılmaz iyi niyetli olabilirdi belki ama darbecilerin tehditlerine boyun eğdi
Gündem

Kur'an kurslarına gidemeyen bir gençliği bize hediye etti… Mesut Yılmaz iyi niyetli olabilirdi belki ama darbecilerin tehditlerine boyun eğdi

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, hayatını kaybeden eski başbakan Mesut Yılmaz’ın Rize’de İmam Hatiplerin lehine açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, “Ama darbecilerin tehditlerine boyun eğdi” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:08:00 -

Eski başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz’ın ölümünün ardından siyasi kariyeri ve icraatları tekrar gündeme geldi.

Akit TV’de Murat Alan’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Mesut Yılmaz’ın özellikle İmam Hatipler ile ilgili vaatleri ve icraatları hatırlatıldı.

Mesut Yılmaz’ın Rize’de yaptığı bir konuşmayı hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, “Allah’tan rahmet dileyelim. Sonuç itibariyle ben Mesut Yılmaz’ı şöyle biliyorum; Evet Rize’ye gittiği zaman İmam Hatiplere destek çıktı, Ankara’ya döndüğü zaman da darbeci generallerden korkarak veyahut da çekinerek İmam Hatiplerin orta okul kısmını kapattırdı, 15 yaşına kadar orta okulu bitiremeyenlerin Kur’an kurslarına gitmesini de yasaklattığı için, Kur’an kursuna gidemeyen gençleri de bize hediye etmiş oldu.” dedi.

Karahasanoğlu, Mesut Yılmaz’ın omzundaki yıldızı işaret ederek askerin baskısı altında kaldığını ima ettiğini de hatırlatarak, “Oradan hareketle ben kötü niyetli olmayabileceği şeklinde bende bıraktığı bir izlenim var. Ama sonuçta ne kadar iyi niyetli olursanız olun eğer o adımı atıyorsanız, o darbecilerin tehditlerine boyun eğiyorsanız... E buyurun işte neyle anıyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Akinci.

Dunya hali, 1 gunluk, 1 gunlukten fazla o kadar, sonra, sonra hesap!
  • Yanıtla
Erdoğan'a 'bana meydan oku' diyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu
Gündem

Erdoğan'a 'bana meydan oku' diyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşısında görünce renk değiştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a küstah sözler sarf e..
Selçuk Bayraktar yeni müjdeyi verdi! 'Atı alan...'
Gündem

Selçuk Bayraktar yeni müjdeyi verdi! 'Atı alan...'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEI tarafından geliştirile..
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Siyaset

Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz bugün hayatını kaybetti.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay