0553 313 94 23

Kuran kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası final maçı ile sona erdi

Ağrı’nın Eleşkirt İlçesinde Yaz Kuran kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:58
Kuran kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası final maçı ile sona erdi

Ağrı’nın Eleşkirt İlçesinde Yaz Kuran kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı.


16 Temmuz -7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kuran kursları arası futbol turnuvasına 20 takım ve yaklaşık 240 sporcu katıldı.


Turnuva sonunda Esentepe Mahalle Camii Kuran Kursu birinciliği elde ederken, Değirmenoğlu Köyü Cami Kuran Kursu takımı ikinci oldu.


Turnuvanın final maçını İlçe Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve İlçe Müftüsü Kemal Arpacı da izledi.


Dereceye giren takımlara kupaları İlçe Kaymakamı Sarı tarafından verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz Kuran Kurslarını başarıyla bitiren öğrencilere ödül
    1. Yaz Kuran Kurslarını başarıyla bitiren..
    2. Iğdır’da terör propagandasına 6 gözaltı
    3. Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
    4. Tokat'ta çıkan orman yangını büyümeden..
    5. Saman yüklü kamyon alev alev yandı
    6. Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı..
    7. "Lisanslı depo sayısı iki katından..
    8. 17 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli..
    9. Yeni açılan kafenin ilk günkü..
    10. "Tatillerimizi iptal edip bayramı..
    11. Çin'den ABD'ye teknoloji şirketleri..
    12. Denizli'deki deprem
    13. Muğla Büyükşehir’den ‘İpek..
    14. Bayram öncesi vatandaşlara uyarı!..
    15. Kayseri OSB’de Dev Buluşma
    16. Kur’an Kursu Öğrencileri Ödüllendirildi
    17. Afyonkarahisar Motokros Dünya ve..
    18. Başkan Büyükkılıç, KAYMEK yaz..
    19. New York borsası yükselişle açıldı
    20. Mesleki Yeterlilik Belgesi toplantısı..
    21. Ordulu boksörler Avrupa şampiyonluğu..
    22. Bilecikspor’dan Başkan Şahin’e ziyaret
    23. Sakarya’da çaldı sınır kapısında..
    24. Deprem Çardak Havalimanında da hasara..
    25. Arfrin’de bombalı saldırı: 2 ölü, 11..
    26. Ege'de 4 saatte 56 deprem oldu
    27. Yunusemre yaz futbol okulu sona erdi
    28. Başkan Alkayış’tan Kurban Bayramı..
    29. CHP'li belediyenin AK Parti'ye geçen..
    30. Malazgirt Zaferi Ordu’da kutlanacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!