Kur'an-ı Kerim’in özellikleri nelerdir?
Yüce Allah yeryüzüne bir peygamber gönderdiğinde, emir ve yasaklarını insanlığa bildirmesi için onu bir kitapla destekler. Allah yeryüzüne büyük olarak dört kitap göndermiştir. Bunlar, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim’dir. Gönderilen her semavi kitabın kendine has özellikleri bulunur. Peki, Müslümanlara indirilen Kur'an-ı Kerim’in özellikleri nelerdir?
Hz. Adem’den beridir yeryüzüne Allah tarafından peygamberler ve Allah’ın emir ve yasaklarını bildiren kitaplar gelmiştir. En son gönderilen kitap Hz. Muhammed (s.a.v)’e verilmiş olan Kur'an-ı Kerim’dir. Kur'an-ı Kerim’in özelliklerini hiç merak ettiniz mi? Gelin Kur'an-ı Kerim’in diliyle onu özelliklerini tanıyalım…
Kur'an-ı Kerim’in özellikleri nelerdir?
1-O (Kur’ân)Rabbin katından hak olarak indirilmiştir” (En’âm, 114)
2- Ramazan ayı ki Kur'ân o ayda indirilmiştir” (Bakara, 2/185)
3- “Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir Ruh (Cebrail)senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir” (Şuarâ26/193-195)
4- Allah sözüdür (kelâmullah)(Tevbe 6)
5- Bu Kur’ân bana onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım diye vahyolundu” (En’âm, 6/19)
6- “Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Fürkan’ı indiren Allah’ın şanı yücedir” (Fürkan, 25/1)
7- (Ey Peygamberim!) Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri tasdik eden hakkitaptır” (Fatır, 35/31. bk. Al-i İmrân, 3/3)
8- Şüphesiz okerimbir Kur’ân’dır” (Vakıa, 54/77)
9- ŞerefliKur’ân’a yemin olsun” (Kaf, 50/1)
10- “Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğütleri ve kıs-saları) tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir”(Zümer, 39/23)
11- Hayır Kur'ân, bir öğüttür (tezkire), dileyen ondan öğüt alır” (Müddessir, 74/54-55)
12- İnsanlar için yol göstericidir” (Bakara, 2/185)
13- Kur’ân), kalplere bir şifadır” (Yunus, 10/57)
14- Bu Kur’ân, insanlar için bir açıklamadır” (Al-i İmran, 3/138)
15- Müslümanlar için müjdedir” (Nahl,16/89)
16- “Ey insanlar! Size Rabbinizden bir delil(Kur’ânveya Peygamber) geldi ve apaçık bir nur Kur’ânindirdik” (Nisa,4/174)
17- O, korunmuş bir kitaptadır” (Vakıa, 56/78)
18- Yemin olsunki sana Rabbinden indirilen bu Kur'ânonlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır...” (Maide, 5/68)
19- Onun sözlerini değiştirebilecek kimse yoktur” (Kehf, 18/27)
20- Kur’ân’a şeytan sözü karışmamıştır, onaşeytanlar dokunup zarar vermez (Cin,72/8-10)