Hz. Adem’den beridir yeryüzüne Allah tarafından peygamberler ve Allah’ın emir ve yasaklarını bildiren kitaplar gelmiştir. En son gönderilen kitap Hz. Muhammed (s.a.v)’e verilmiş olan Kur'an-ı Kerim’dir. Kur'an-ı Kerim’in özelliklerini hiç merak ettiniz mi? Gelin Kur'an-ı Kerim’in diliyle onu özelliklerini tanıyalım…

Kur'an-ı Kerim’in özellikleri nelerdir?

1-O (Kur’ân)Rabbin katından hak olarak indirilmiştir” (En’âm, 114)

2- Ramazan ayı ki Kur'ân o ayda indirilmiştir” (Bakara, 2/185)

3- “Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir Ruh (Cebrail)senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir” (Şuarâ26/193-195)

4- Allah sözüdür (kelâmullah)(Tevbe 6)

5- Bu Kur’ân bana onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım diye vahyolundu” (En’âm, 6/19)

6- “Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Fürkan’ı indiren Allah’ın şanı yücedir” (Fürkan, 25/1)

7- (Ey Peygamberim!) Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri tasdik eden hakkitaptır” (Fatır, 35/31. bk. Al-i İmrân, 3/3)

8- Şüphesiz okerimbir Kur’ân’dır” (Vakıa, 54/77)

9- ŞerefliKur’ân’a yemin olsun” (Kaf, 50/1)

10- “Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğütleri ve kıs-saları) tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir”(Zümer, 39/23)

11- Hayır Kur'ân, bir öğüttür (tezkire), dileyen ondan öğüt alır” (Müddessir, 74/54-55)

12- İnsanlar için yol göstericidir” (Bakara, 2/185)

13- Kur’ân), kalplere bir şifadır” (Yunus, 10/57)

14- Bu Kur’ân, insanlar için bir açıklamadır” (Al-i İmran, 3/138)

15- Müslümanlar için müjdedir” (Nahl,16/89)

16- “Ey insanlar! Size Rabbinizden bir delil(Kur’ânveya Peygamber) geldi ve apaçık bir nur Kur’ânindirdik” (Nisa,4/174)

17- O, korunmuş bir kitaptadır” (Vakıa, 56/78)

18- Yemin olsunki sana Rabbinden indirilen bu Kur'ânonlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır...” (Maide, 5/68)

19- Onun sözlerini değiştirebilecek kimse yoktur” (Kehf, 18/27)

20- Kur’ân’a şeytan sözü karışmamıştır, onaşeytanlar dokunup zarar vermez (Cin,72/8-10)