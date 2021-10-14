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Dünya Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık halkı sokaklara döktü! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık halkı sokaklara döktü! Ölü ve yaralılar var

Hindular Durga Puja festivalini kutlarken Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Bangladeş'te halk sokağa döküldü, olaylarda 3 kişi ölürken birçok kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 19:36:00 -
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık halkı sokaklara döktü! Ölü ve yaralılar var

Bangladeş'te 'Kuran'ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı' iddiasıyla halk sokağa döküldü. Yaşana olayda 3 kişi ölürken, aralarında polislerin de olduğu birçok kişi de yaralandı.

Hindu tapınağında Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık

Başkent Dakka'nın güneydoğusundaki Comilla bölgesinde bulunan geçici Hindu tapınağında, Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddialarının ardından güneydeki Chandpur'a bağlı Hajiganj bölgesinde olaylar çıktı.

3 kişi hayatını kaybetti

Chandpur bölgesindeki yerel yetkili Shakhawat Ullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaylarda 3 kişinin öldüğünü, 10 gösterici ve 19 polisin hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Sağlık yetkilileri, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığı ve ateş açtığı olaylarda, bir göstericinin sokakta, diğer ikisinin ise kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiğini ifade etti.

Takviye ekipler bölgeye sevk edildi

Yetkililer, olayların kontrol altına alındığını ancak istenmeyen durumların yaşanmaması için takviye güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı.

Yerel basında çıkan haberlerde ise Comilla, Chattogram, Kurigram ve Moulvibazar bölgelerinde çıkan olaylarda da çok sayıda kişinin yaralandığı ve Hindu tapınaklarının tahrip edildiği bildirildi.

Öte yandan Diyanet İşleri Bakanı Md. Faridul Haque Khan, yaptığı açıklamada, hükümetin Kuran'ı Kerim'e saygısızlık iddialarından haberdar olduğunu ve yerel yetkililerin olayı araştırdığını söyledi.

Olaylar sırasında Hindular, ülke genelinde Durga Puja festivalini kutluyordu.

 

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