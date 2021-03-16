Kur'an-ı Kerim'den 26 ayetin çıkarılması talep edildi! Bangladeş ayağa kalktı

Hindistan’da, Kuran'dan 26 ayetin çıkarılması talebi, Bangladeş’in en büyük dini siyasi partisi Cemaat-i İslami üyeleri tarafından Dakka’da protesto edildi. Cemaat lideri Dr. Shafiqur Rahman, ayetlerin çıkarılması için yapılan başvurunun 'aşırı cüretkar' olduğunu söyledi.

Dakka’da yüzlerce Cemaat-i İslami üyesi, Motijheel bölgesinde bir araya gelerek, Hindistan'da Kuran'dan bazı ayetlerin çıkarılması için başvuran eski Şii Merkez Kurulu Vakfı Başkanı Waseem Rizvi aleyhinde sloganlar attı.

​Bangladeşli protestocular, Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin Kuran'dan ayetlerin çıkarılması talebini reddetmesini ve Rizvi’nin bir milyardan fazla Müslüman nüfusunun dini duygularını incittiği için yargılanmasını talep etti.

Cemaat lideri Dr. Shafiqur Rahman, 'son 1500 yıldır değişmeden kalan' Kuran'ın 26 ayetinin çıkarılması için başvuran Rizvi’nin aşırı cüretkar olduğunu söyledi.

Rahman, "26 ayeti bir kenara bırakın, hiç kimsenin Kuran-ı Kerim’deki tek bir harfi bile değiştirme yetkisi yoktur’ ifadesini kullandı.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde eski Şii Merkez Kurulu Vakfı Başkanı ve Bollywood film yapımcısı Waseem Rizvi, 14 Mart'ta, 'şiddeti körüklediği' gerekçesiyle Kuran'dan bazı ayetlerinin çıkarılması talebiyle Hindistan Yüksek Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.