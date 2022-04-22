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Dünya Kur'an-ı Kerim yakan ahlaksız Paludan çirkin provokasyon için izin istedi!
Dünya

Kur'an-ı Kerim yakan ahlaksız Paludan çirkin provokasyon için izin istedi!

Danirmarka'nın çeşitli bölgelerinde Kur'an-ı Kerim yakarak Müslümanların sinir uçlarıyla oynayan aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmak için istediği gösteri izninin reddedildiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 21:41:00 - 2022-04-22 21:54:10
Kur'an-ı Kerim yakan ahlaksız Paludan çirkin provokasyon için izin istedi!

İsveç ve Danimarka'da geçtiğimiz günlerde 30 polis eşliğinde Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalışan Rasmus Paludan'ın çirkin eylemi için izin istediği ortaya çıktı. İsveç'in Boras kentinde Kur'an-ı Kerim yakmak için gösteri izni isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın isteğinin geri çevrildiği bildirildi.

Boras polisi yaptığı yazılı açıklamada, Paludan'ın 29 Nisan Cuma günü gösteri izni isteğinin reddedildiğini belirtti. 

"Paludan'ın düzensizlik ve kaos oluşturmaya yönelik bir söylemi var"

Açıklamada, "Rasmus Paludan'ın düzensizlik ve kaos oluşturmaya yönelik bir söylemi var. Halkın nasıl ciddi bir tehlikeye maruz kaldığını ve polislerin yaralandığını gördük. Paludan'a yönelik memnuniyetsizliğin bir ifadesi olarak şiddet asla kabul edilmemelidir. Polisin görevi güvenliği sağlamaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kur'an-ı Kerim yakarak provokasyon yapıyor

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor. Paludan, geçen yıl ramazan ayı boyunca Müslüman mahalleler ve cami yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti.

 

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