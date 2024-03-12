  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Servet Çetin'den müthiş Hz. Ebubekir ve Hz. Muhammed cevabı! Sosyal medyayı yıkıp geçti

Fatih Erbakan’dan utanç verici sözler! Rahmetli Erbakan, oğlunun bunu yaptığını duysa, herhalde başından aşağı kaynar sular dökülürdü

Ahmet Hakan’dan Fatih Erbakan’a olay gönderme! GDO’lu, artistik, baştan sona rol

Cezaevinde intihar ettiği söylenen Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri istendi: Münevver Karabulut cinayetinde yeni gelişme

Ekrem’in yalandan açılışı elinde patladı! Ziyarete gidenler İmamoğlu’nun yaptığına inanamadı

Hilal Kaplan, “konforlu mücahitler”i tokat manyağı yaptı! O “dindarlar” okusun da utanmaları varsa biraz utansın

Tunç Soyer'den CHP'lileri üzecek olay İzmir itirafı: Kaygılıyım

Temel gıdaya indirim! Zincir marketlerden müjdeli haber geldi

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor: ‘Ramazan geldiğinde yaramız tazeleniyor’

Kükreyerek ‘Ekrem’ engelleniyor’ diyordu… Canlı yayında CHP’li vekili susturan cevap
Ekonomi Kuraklık ve su krizi kapıdayken Türkiye'den o ülkelere su ihracatı! Su satılan ülke sayısı herkesi şaşırtacak
Ekonomi

Kuraklık ve su krizi kapıdayken Türkiye'den o ülkelere su ihracatı! Su satılan ülke sayısı herkesi şaşırtacak

Yeniakit Publisher
2024-03-12 19:39:00 -
Kuraklık ve su krizi kapıdayken Türkiye'den o ülkelere su ihracatı! Su satılan ülke sayısı herkesi şaşırtacak

Kuraklık ve su krizi küresel bir sorun olarak gündemdeki yerini korurken Türkiye'deki su fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı Yaşabey Kalebaş, Türkiye’den 100 ülkeye su ihracatının yapıldığını açıkladı.

Türkiye’de ambalajlı su pazarı hacminin 2023’yılında yaklaşık 10,7 milyar litreye ulaştığını aktaran Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı Yaşabey Kalebaşı, sektördeki toplam cironun ise 2023 yılında yaklaşık 23,6 milyar TL’ye ulaşması beklendiğini söyledi.

Derneklerinin 33 üyesi olduğunu ve Türkiye’deki ambalajlı su sektörün yüzde 75’ini temsil ettiğine dikkat çeken Kalebaşı, direkt olarak 15 bin kişi, dağıtıcı ve nakliyecilerin de eklenmesiyle yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlandığını kaydetti. Sektörün kapasite kullanım oranının yüzde 40’larda olduğunu bildiren Kalebaşı, yaz aylarında yüzde 70’lere çıktığını ifade etti.

‘’Filtre sistemi sudaki bütün değerleri yok ediyor’’

Türkiye’de ambalajlı su tüketiminin önündeki en büyük engellerden bir tanesinin arıtma sistemlerine çok büyük bir dönüşün olduğunu ifade eden Kalebaşı, yaptırdıkları araştırmaya göre sadece İstanbul’da hanelerin yüzde 40’ında filtre sisteminin kullanıldığını bildirdi.

Filtrasyon sisteminde iki önemli unsurun olduğuna vurgu yapan Kalebaşı, ‘’Bir tanesi çok büyük bir atık su oluşturuyor. Ortalama 1 litre su üretmek için 5 ile 10 litre atık su oluşturuyor.

Su normal şartlarda barajlardan sisteme verilerken belirli bir arıtma sisteminden geçiyor. Musluktan bir daha arıtılmış sistemden geçtiği zaman önemli miktarda atık su ortaya çıkarıyor. Filtre sistemi sudaki bütün değerleri yok ediyor. Yani vücut boş bir suyu tüketmiş oluyor. Filtrenin kirliğine göre sağlığa zarar v ren bakteriler de oluşuyor. Hanelerin yüzde 40’ı kullandığı düşünüldüğünde, son yıllarda barajların yetersiz kalmasının en büyük etkilerden bir tanesinin arıtmadan boşa atılan sudan kaynaklanıyor’’ dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ambalajlı suyun yüzde 99’unun doğal kaynak ve minareli su olduğuna vurgu yapan Kalebaşı, doğanın verdiği dengeli minareler sayesinde ambalaj yapılabildiğini aktardı. Kalebaşı, ‘’Sağlık Bakanlığı tarafından bütün izinler alınıyor ve sürekli denetleniyor. Dolaysıyla ambalajlı su kullanmak aslında sağlık için olmazsa olmaz bir şey. Vücudun istediği değerleri sudan alabilmemiz mümkün’’ diye konuştu.

Kişi başı ambalajlı su tüketimi 126 litre

Türkiye’de kişi başı ambalajlı su tüketiminin 2023’te 61 litresi PET ve cam, 65 litresinin ise damacana olmak üzere toplamda 126 litre olması beklendiğini aktaran Kalebaşı, son yıllarda PET şişe satışlarında artış yaşandığını ifade etti. Bunun da sebebinin evde yaşayan birey sayısında düşüş olması ve tek yaşayanlardan kaynaklandığını söylen Kalebaşı, Türkiye’de suyun yüzde 50’sinin PET şişede, yüzde 50’sini ise damacanada satıldığını aktardı.

Ambalajlı suyun fiyatlarına da değinen Kalebaşı, ‘’Türkiye’de fiyatlar AB’ye göre yarı yarıya daha ucuz. AB’de bizim gibi doğal minareler olan sular 5,5 ile 6,5 euroya satılıyor. Bizim markette satış fiyatımız 2 dolarlar civarında. Türkiye’de rekabetçilik ortamı fiyatları aşağıya çekiyor.

Su fiyatının büyük bölümü bireysel hizmet ve dağıtımdan kaynaklanıyor. Dağıtım maliyeti satıldığı bölgeye göre 30 ile 50 TL arasında değişiyor. Bir de çift yönlü nakliye olduğu için yaklaşık 20 TL de getir götür maliyetinin yanında üretim ve ambalaj maliyeti de var. Piyasada oluşan fiyatlar da 60 ile 100 TL arasında bulunuyor’’ açıklamasında bulundu.

100 ülkeye su ihracatı yapılıyor

Türkiye’den 100 ülkeye su ihracatının yapıldığını dile getiren Yaşabey Kalebaşı, ‘’Sektörümüz başta Almanya olmak üzere, İngiltere, BAE, Irak, Belçika, Danimarka, Fransa, Avusturya, ABD, Japonya ve Libya gibi ülkelere su ihracatı yapılıyor. Türkiye’deki suların dünyadaki veya Avrupa’daki diğer markalara göre daha kaliteli olduğunu düşünüyorum.

Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bir şekilde ihracatın artacağını öngörüyorum. 2022’de TÜİK verilerine göre 69,5 milyon dolarlık 387 bin 813 ton ambalajlı su ihraç ettik. Bu rakam 2023’te ise 74.2 milyon dolara karşılık 392,2 bin ton su ihraç edildi’’ dedi.

Afet durumlarına yönelik Kızılay ile plan yapılacak

Deprem gibi afet dönemlerinde ambalajlı suyun önemine dikkat çeken Kalebaşı, son yaşanan depremden edindikleri deneyimle ambalajlı suyun ne kadar hayati önemde olduğunu gördüklerini açıkladı. Yeni dönemde Kızılay’la görüştüklerini dile getiren Kalebaşı, ‘’Kızılay’la birlikte afetlere durumlarına karşı plan projeler yapmayı planlıyoruz’’ dedi.

Öte yandan, PET şişelerin dönüşümü için yıl sonuna kadar başlaması planlanan depozito sistemi için de bütün şişlere dönüşüm barkodu koydukları bilgisini veren Kalebaşı, barkot olmadan makinelerin şişeleri geri dönüşüme göndermediğini vurguladı.

30'dan fazla ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi satıldı! Resmi açıklama yapıldı
30'dan fazla ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi satıldı! Resmi açıklama yapıldı

Ekonomi

30'dan fazla ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi satıldı! Resmi açıklama yapıldı

ALPİN ile DELİ'yi üreten Türk savunma sanayii şirketi satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı
ALPİN ile DELİ'yi üreten Türk savunma sanayii şirketi satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Teknoloji

ALPİN ile DELİ'yi üreten Türk savunma sanayii şirketi satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Türk akaryakıt devi satıldı! Yeni sahipleri az önce tüm Türkiye'ye ilan etti
Türk akaryakıt devi satıldı! Yeni sahipleri az önce tüm Türkiye'ye ilan etti

Ekonomi

Türk akaryakıt devi satıldı! Yeni sahipleri az önce tüm Türkiye'ye ilan etti

Türk enerji devi satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı
Türk enerji devi satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Ekonomi

Türk enerji devi satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem’in yalandan açılışı elinde patladı! Ziyarete gidenler İmamoğlu’nun yaptığına inanamadı
Gündem

Ekrem’in yalandan açılışı elinde patladı! Ziyarete gidenler İmamoğlu’nun yaptığına inanamadı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Çok özenli bir restorasyon ve dönüştürme sürecinin ardından bugün açılışını yaptığımız Beykoz Çubukl..
Saldıran kişi belli! İYİ Parti eski milletvekili Ahmet Çelik bıçaklandı
Gündem

Saldıran kişi belli! İYİ Parti eski milletvekili Ahmet Çelik bıçaklandı

Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına al..
Gazze direnişi İslam’la şereflenmesine vesile oldu: Amerikalı Ünlü Yazar Artık Müslüman
Dünya

Gazze direnişi İslam’la şereflenmesine vesile oldu: Amerikalı Ünlü Yazar Artık Müslüman

İsrail’in Gazze’deki sivillere yönelik saldırılarına verdiği tepkiyle ses getiren Amerikalı yazar ve aktivist Jeffery Shaun King (44), Müslü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23