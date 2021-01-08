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Gündem Kuraklık Türkiye'nin kapısını çalıyor! 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü haritadan silinme noktasına geldi
Gündem

Kuraklık Türkiye'nin kapısını çalıyor! 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü haritadan silinme noktasına geldi

Konya'nın Karapınar ilçesinde 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen, krater yapıya sahip Meke Gölü kuruyunca haritadan silinme noktasına geldi. 27 yıldır TEMA Vakfı'nın gönüllü temsilciliğini yapan Musa Ceyhan, yaptığı açıklamada "Kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yer altı su seviyesinin hızla azalması sonucu göl kurudu" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 09:45:00 -
Kuraklık Türkiye'nin kapısını çalıyor! 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü haritadan silinme noktasına geldi

Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu.

Gün geçtikçe kurudu

Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor. Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması sonucu kurudu.

"Kuşlar da turistler de artık gelmiyor"

Karapınar'da oturan ve TEMA Vakfı'nın 27 yıldır gönüllü temsilciliği ile bölgeye gelen turistlere gönüllü rehberlik yapan Musa Ceyhan, masmavi suyun olduğu ve kuş türlerine ev sahipliği yapan Meke Gölü'nün kurumasının kendisini üzdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Dünyanın gözü ve nazar boncuğu olarak adlandırılan Meke Gölü, yer altı suları çekilmeden önce masmavi bir gölümüzdü. Çeşitli kuş türleri gelir, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeriydi. Ancak Meke Gölü kurumaya yüz tuttukça kuşlar da gelmez oldu, yerli ve yabancı turistler gelmez oldu. Burada yer altı sularımızın muhakkak yükselmesi gerekiyor. Eğer Meke Gölü'nün eski canlılığına kavuşmasını istiyorsak suların muhakkak eski seviyesine gelmesi gerekiyor. Konya kapalı havzada yüzbinlerce su kuyusu var. Sular çekildikçe de haliyle burası da kurudu."

"Haritadan silinecek noktaya geldi"

Gölün haritadan silinecek duruma geldiğini ifade eden Ceyhan, "Meke Gölü haritadan silinecek noktaya geldi. Gölümüzün kurumasına çok üzülüyoruz. Meke Gölümüz dünya harikası bir göldü. Bu bölgede çok sayıda su kuyusu var. Tabi 'Hazıra Hasan Dağı dayanmaz'. Yer altı sularını yükseltmek için dış havzalardan su getirilmesi gerekiyor. Buraya gelip Meke Gölü'nün halini gördükçe çok üzülüyoruz. Bütün Karapınar halkı üzülüyor. Meke Gölü'nün eski canlılığına kavuşmasını istiyoruz" dedi.

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Yorumlar

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Bir zamanlar " geldi ismet kesildi kısmet" idi. Şimdide " geldi ismetin torunları başladı yine susuzluk sorunları"
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