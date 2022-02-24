Kur korumalı TL hesabı dolar farkı ne kadar? Dolar yükseldi kur korumalı TL farkı ne kadar?

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekata başlamasıyla birlikte piyasalar hareketlendi. Ons altın 18 ayın zirvesini görürken, petrol fiyatları ise son 7.5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası yurt içi piyasalarda yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı: Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmeler yakından izlenmektedir. Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır. Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle geçtiğimiz dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf etmiştir.

Kur korumalı TL hesabı kur hesabı nasıl hesaplanır?

Döviz Kuru 10 TL, KKH faizi yıllık %14 ve 100 TL tutarındaki 1 yıllık mevduat için açılacak örnek bir hesaba yönelik öngörülen senaryolar aşağıdaki gibidir;

1.Senaryo: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 9 TL olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 TL alacaktır. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme yapılmayacaktır.

2. Senaryo: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 10 TL olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 TL alacaktır. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme yapılmayacaktır.

3. Senaryo:Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 11 TL olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 TL alacaktır. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme yapılmayacaktır.

4. Senaryo: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 12 TL olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara + faiz + kur farkı olarak 120 TL alacaktır. Kur farkı dolayısıyla oluşan 6 TL tutarındaki fark TCMB tarafından bankaya ödenecektir.