  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı
Ekonomi

Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı

Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 09:27:00 -
Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı

"Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan uygulamada, Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları açabilmek için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti.

Değişiklikle söz konusu hesaplar, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23