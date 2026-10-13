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Spor KuPS Kuopio-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Spor

KuPS Kuopio-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

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KuPS Kuopio-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçta Maltalı hakem Ishmael Barbara düdük çalacak.

UEFA'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Tammelan Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak maçta Malta Futbol Federasyonundan Ishmael Barbara görev alacak.

Barbara'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Luke Portelli ve Duncan Spencer yapacak.

Dördüncü hakemliğini Malta'dan Slobodan Petrovic'in yapacağı müsabakada, Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini İtalyan hakem Gianluca Aureliano üstlenecek. Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) da İtalyan Daniele Paterna olacak.

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