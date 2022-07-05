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Medya Küplere bindi, ağzına geleni söyledi! Yeter be, bu kadar yüzsüzlük yeter
Medya

Küplere bindi, ağzına geleni söyledi! Yeter be, bu kadar yüzsüzlük yeter

Rauf Tamer, "Türkler saldıracak" diyerek dünyayı ayağa kaldıran ve bu yolla başta Amerika olmak üzere Fransa ve Almanya’yı epey dolandıran Yunanistan'a verdi veriştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 09:57:00 -
Küplere bindi, ağzına geleni söyledi! Yeter be, bu kadar yüzsüzlük yeter

Rauf Tamer, "Türkler saldıracak" diyerek dünyayı ayağa kaldıran ve bu yolla başta Amerika olmak üzere Fransa ve Almanya’yı epey dolandıran Yunanistan'a verdi veriştirdi. Tamer, "Yeter be komşu. Bu kadar yüzsüzlük yeter" ifadelerini kullandığı Posta gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Siyasette de dolandırıcılık var.

İşte... 

Yunanistan’ın foyası çıktı meydana. 

Neydi onun derdi? 

- Güya, Türkiye’den korkuyordu. 

Hayır. 

Aslında korkmuyordu. 

Korkuyormuş gibi yapıyordu. Türkler saldıracak diyerek dünyayı ayağa kaldırıyordu. 

Bütün yardımları böyle sağladı. 

Türkler geliyor numarasıyla, uçaklar, gemiler, tanklar, tüfekler aldı, parasını da ödemedi... 

Yunanistan çok iyi biliyordu ki “Türkiye ona saldırmaz.” 

Yok böyle bir ihtimal. 

Korkmaya da sebep yok. 

Mış gibi yapıp, başta Amerika olmak üzere, AB’yi, ayrıca da Fransa’yı ve Almanya’yı epey dolandırdı. 

Bu iyiliğimizi unutmasın. 

Sayemizde hem hava savunma sistemini hem deniz kuvvetlerini takviye edip güçlendirdi. Trakya sınırını -aklı sıra- sağlama aldı... 

Paralar da cepte. 

“Türkler saldıracak” demeseydi kimse ona böyle yardım etmezdi... 

Ekmek elden, su gölden. 

Nasıl da kandırdı dünyayı? 

Helal olsun. 

Ama yeter be komşu. 

Bu kadar yüzsüzlük yeter." 

 

 

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