Küpe çiçeği nasıl bakılır? Küpe çiçeği sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir?

Küpe Çiçeği Nedir, Hakkında Bilgiler

İngilizcede ‘fuchsia‘ olarak adlandırılan küpe çiçeği dilimizde ismini şeklinin küpeye benzerliğinden ve aynı küpe gibi sarktığı için almıştır. Asılı saksılarda yetiştirilen ve harika iki tonlu renkleri(genellikle mor, kırmızı, pembe ve beyaz) yüzünden sarkan çiçekler arasında en popülerlerinden birisi olmasına rağmen küpe çiçeği yerdeki bir saksıda da oldukça güzel görünecektir. Gelin küpe çiçeğinin sevdiği ortam nasıl yaratılır ve küpe çiçeği bakımı ve yetiştirilmesi nasıl olur öğrenelim.

Küpe çiçeği Ne Demek? Küpe çiçeği birleşik kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Küpe çiçeği birleşik kelimesinin TDK sözlüğe göre 2 farklı anlamı vardır.

Küpe çiçeği TDK sözlük anlamı şu şekildedir:

isim,bitki bilimi Küpe çiçeğigillerin örneği olan süs bitkisi (Fuchsia)

Bu bitkinin kırmızı, pembe, mor veya beyaz renkli çiçeği, küpeli

Küpe Çiçeği Nasıl Yetiştirilir?

1. Küpe çiçeği için nasıl saksı seçmeliyiz : Saksının yanlarından aşağı sarkacağı için yuvarlak saksılar daha uygundur ve daha güzel bir görüntü oluşturur. 20-30 cm derinliğinde ve kesinlikle direnaj deliği olan bir saksı işinizi görecektir. Ayrıca bu narin görünümlü çiçek asılı saksılarda daha güzel bir görüntü sunar. Eğer yerde yetiştirecekseniz aşağı sarkabileceği kadar yüksek bir platformun üzerine yerleştirmenizi tavsiye ederiz.

2. Küpe çiçeği nasıl toprak ister : Geçirgen ve gevşek toprak sever. Toprağın suyu ne çok fazla ne çok az tutması gerekir. Kompost ve saksı toprağı karışımı yeterli olacaktır.

3. Küpe çiçeği ne zaman ekilir : Küpe çiçeği yetiştirmeye başlamak için en uygun an ilkbahar başlarında don zamanı geçtiği zamandır. Düzgün bakıldığı takdirde ilkbahardan sonbahara kadar çiçek vermeye devam edecektir. Kışları bitkinizi ev içerisine alıp korumaya alabilirsiniz. Kış ayları boyunca yalnızca 2 kere sulanması yeterli olacaktır. Düzgün bakılan bitki her yıl çiçek vermeye devam eder.

4. Küpe çiçeği nasıl ekilir : Küpe çiçeğini tohumdan yetiştirmek zordur. Onun yerine hazır bir bitki almanız veya aşağıda nasıl çoğaltılır bölümünü okumanız daha kolay olacaktır. Ama elinizde tohumları varsa küçük yoğurt kaplarında çimlendirmeyi deneyebilirsiniz. Yoğurt kabının çoğunu kompost ile doldurun tohumları üstüne atın ve üzerini çok hafif toprak ile örtün. Üzerine streç film gerebilirsiniz. Böylece nem içerisinde muhafaza edilecektir. Çimlenme bir kaç gün ile bir kaç hafta arası sürebilir. Bu süre boyunca püskürtücünüz ile buhar şeklinde sulayın. Gövdesi yeterince güçlendiğinde daha büyük bir saksıya taşıyabilirsiniz. İlk yıl sonunda bitkiniz sağlıklı görünümlü ise bakımına devam edin. Eğer sağlıksız ise muhtemelen tekrar denemeniz gerekecektir.

5. Küpe çiçeği nasıl ışık ister : Küpe çiçeğinin toprağı çok ısınmamalıdır. Bu yüzden gölge ortamda yetiştirilmesi mantıklıdır. En kötü ihtimalle yarı gölge ortamda bakılmalıdır ancak bu bile toprağının ve dolayısı ile kökünün ısınıp kurumasına neden olabilir. Bu yüzden riske atmamak için gölge bir ortam sağlamanız önerilir. Sıcaklığın 15-25 derece arasında olduğu ortamlar uygundur.

6. Küpe çiçeği ne kadar sulanır : Küpe çiçeği eğer tamamen gölge bir ortamda yetiştiriliyor ise susuzluğa dayanıklı bir çiçektir. Bu yüzden haftada 2 kere çok az sulamanızı tavsiye ederiz. Toprağı nemlendirmeniz yeterli olacaktır. Eğer yapraklar sarıya dönüyor ise çiçeğinizi az suluyor olabilirsiniz. Eğer toprağı doyuracak kadar su koyarsanız da bitkinizin kökünü çürütebilirsiniz. Kış aylarında yapraklarını ve çiçeklerini döken çiçeğinizi 1.5 ayda 1 kere sulamanız yeterlidir.

7. Küpe çiçeği nasıl budanır : Dalların ucunda oluşan çiçekler sağlıklı görünümünü kaybettiği anda dalın ucundan 4-5 cm kadar kesilmesi yeni çiçekler açmasını hızlandırır. Kış aylarında ise toprak yüzeyinden yukarıya doğru 15cm bırakın ve dalların geri kalan kısımlarını kesin.

8. Küpe çiçeği nasıl çoğaltılır : Çoğaltmak için en uygun yöntem 6-8 cm boyunda genç dallardır. Dalın altta kalan yapraklarını temizleyin ve 10cm derinliğinde bir kap veya saksı alıp içerisine saksı kumu koyun. Bir kalem yardımı ile bir delik oluşturun ve dalınızı içerisine yerleştirin. Nemi içeride hapsetmek için üzerini streç ile kapatın ve ılık bir ortamda bekletin. Bu 1 aylık süreçte kökler oluşacak ve bitkinizin gövdesi gelişmeye başlayacaktır. Artık bitkinizi daha büyük saksıya taşıyabilirsiniz.

9. Zararlılardan Nasıl Korunur : Zararlılar çiçeğin yapraklarına ve gövdesine zarar verdiği için derhal müdahale edilmelidir. Genelde zararlılar gövde ile yaprakların birleştiği noktalarda bulunurlar. Daha önce iyibitki.com sayfalarında paylaştığımız evinizde hazırlayabileceğiniz organik böcek ilaçlarını kullanarak bu zararlılardan kurtulmanız mümkün.

Balkonunuzda asılı olarak yetiştirebileceğiniz en dekoratif en güzel görünümlü çiçeklerden birisidir küpe çiçeği. Bizce daha fazla beklemeyin ve yetiştirmeye başlayın.

KÜPE ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Küpe çiçeği narin dallara sahiptir. Uzun yıllar yetiştirebileceğiniz bu çiçeği dış mekanda bir süs bitkisi olarak kullanabilirsiniz. Bitkinin dallarından çiçekleri aşağı doğru sarkar. Çiçekleri kırmızı, mor, beyaz ve pembe renklerindedir. Küpe çiçeği 2 renkli olacak şekilde bir görüntüye sahiptir. Dış görüntüsü ile herkesi büyüleyen ve gerçekliği tartışılan bu çiçeğin, her yıl çiçek vermesi için düzenli bakım yapılması gerekir. Bu bakım içerisinde en önemli faktörler doğru sulama, güneşlenme, gübreleme ve ilaçlamadır. Ocak ayında dikilmesi önerilir.

KÜPE ÇİÇEĞİ NE ZAMAN AÇAR?

Küpe çiçeği, eğer iyi bakılırsa sonbahar mevsimine kadar çiçek açar. Nisan ve Eylül ayları küpe çiçeği için çiçeklenme dönemidir. Küpe çiçeği yarı gölgede yetiştirilmeli çok fazla güneşe maruz kalmamalıdır.

Her çiçeğin olduğu gibi küpe çiçeğinin de bir hikayesi olup olmadığı merak ediliyor. Görüntüsüyle herkesi mest eden küpe çiçeğinin bir hikayesi bulunmuyor.