Kupada günün ilk maçında kazanan çıkmadı
Ziraat Türkiye Kupası A grubu ikinci maçında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük, 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi turuncu yeşilliler puanının 4’e, kırmızı siyahlılar ise puanını 2’ye yükseltti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının 2. haftası bugün başladı.
A Grubu’nda Alanyaspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.
Alanyaspor kupada puanını 4'e çıkardı. Fatih Karagümrük ise 2 puanda kaldı.
Kupanın 3. Haftasında Alanyaspor, deplasmanda Boluspor ile Karagümrük ise kendi evinde Başakşehir ile oynayacak.
Maçın önemli anları:
16. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan Janvier'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top kaleci Grbic'den döndü. Hadergjonaj dönen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
28. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Alanyaspor'da savunmada Makouta'nın hatasında araya giren Fofana'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
37. dakikada Alanyaspor'da sol kanattan Hagi'nin ortasında topla ceza sahası önünde buluşan Janvier'in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonra erdi.
59. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Alanyaspor'dan Fatih Aksoy'un eline ceza sahası içerisinde topun çarpması sonucu kazanılan penaltıda Fofana, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
65. dakikada sol kanattan Fatih Karagümrük'ün atağında Barış Kalaycı'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fofana'nın vuruşunda kaleci Paulo Victor, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
73. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Alanyaspor'da Duarte'nin ceza sahası içerisinde Tarık Buğra Kalpaklı tarafından düşürülmesi sonucu hakem Reşat Onur Coşkunses penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Hadergjonaj, skoru eşitledi: 2-2.
86. dakikada Alanyaspor'un atağında sol çaprazda topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda kaleci Grbic, golü ayağıyla engelledi.
Başka gol olmayınca maç 2-2 berabere bitti.