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"Kupa bizim için önemli"

- Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu:- "Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz"

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:36
"Kupa bizim için önemli"


ANTALYA (AA) - Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Kasımpaşa ile oynayacakları kupa maçına önem verdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile Alanya'da oynadıkları ilk karşılaşmada pozisyon bulmalarına rağmen gol atamadıklarını aktardı.

Kasımpaşa'nın, 0-0 biten ilk maçın ardından yarın evinde oynayacağı maçta, daha avantajlı gözüktüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Netice ne olur bilemeyiz ama kupa bizim için önemli ve kupada yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Kasımpaşa'nın çok iyi bir ekip olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, her takımın birbirini yenme potansiyelinin olduğunu dile getirdi.

Ligde Çaykur Rizespor'un deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Alt sıralardaki takımlar üst sıralardaki takımları yenebiliyor, puan alabiliyor. Futbolun içerisinde yenmek de yenilmek de var. Önemli olan bizim ne yaptığımız. Biz ligde Sivas maçını aldık. İkinci yarının ilk maçında iyi bir performans sergiledik." ifadelerini kullandı.

Kupa maçında Kasımpaşa'nın golcü oyuncusu Mbaye Diagne ile Georgios Tzavellas arasında yaşanan tartışmayı da değerlendiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Maçlarda anlık böyle şeyler olabiliyor. Yapmış olduğu hareketten dolayı bizim maçımızda cezalı olacak ve karşılaşmada forma giyemeyecek. Saha içerisinde sert sürtüşmeler, faul ve kart görebilirsin ama tükürmek hiçbir futbolcuya yakışmaz. Hiçbir futbolcunun yüzüne de bu hareket yapılmaz. Böyle şeylerin de cezaları çok yüksek olmalı. Hangi futbolcu olursa olsun fark etmez. Bizim futbolcumuz da bu hareketi yapsa kabul etmeyiz."


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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:36
  1. Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu
  2. Futbol
  3. SÜPER LİG

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